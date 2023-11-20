TESK’ten vergi kaydı silinmiş emekli esnaf için ikramiye talebi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, emeklilere verilen 5 bin lira ikramiyeden, vergi kaydı silinmiş emekli esnafın da faydalandırılması gerektiğini bildirdi.

Palandöken, yazılı açıklamasında, çalışmayan emeklilere bir defaya mahsus verilen 5 bin lira ikramiyeye ilişkin değerlendirmede bulundu.

Emekli esnaf ve sanatkarların taleplerine dikkati çeken Palandöken, şunları kaydetti:

“Vergi kaydını sildirmiş ancak halen oda kaydı bulunan ve mesleğini aktif olarak yapmayan emekli esnaf ve sanatkarlarımız da bu haktan mutlaka yararlandırılmalıdır. Üyelerimiz en fazla primi cebinden ödeyerek emekli olan ve en düşük emekli aylığını alan bir kesim. SSK’lı çalışanlar en fazla 7 bin 200 günde emekli olurken bizim üyelerimiz günde 16-18 saat çalışarak hem de cebinden primini ödeyerek 9 bin günde emekli oluyor. Bu şartlarda ilk olarak bu ikramiye hiçbir ayrım yapılmadan esnaf ve sanatkarlara verilmelidir.”

5 BİN TL EMEKLİ İKRAMİYESİ KİMLERE VERİLECEK?

Kabine toplantısı ardından konuşan Erdoğan, emekli ikramiyesinin çalışmaya devam eden emeklilere verilmeyeceğini duyurmuştu.

Erdoğan açıklamasında şu ifadelere yer vermişti:

“Emekli olup, fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimizi bu düzenlemenin dışında bırakıyoruz. Bu ödemeler kasım ayının ilk yarısı itibariyle emeklilerimizin hesabına yatırılmış olacaktır. Yılbaşında emeklilerimizin durumunu tekrar gözden geçirip her türlü fedakarlığı sergileyeceğiz. Bu kararın hayırlı olmasını diliyorum.”

5 bin lira emekli ikramiyesi çalışma hayatına devam etmeyen emeklilere verilecek olup, dul ve yetim statüsündeki emeklilere de kesinti ile yatırılacak.