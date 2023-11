Ramazan Ömeroğlu, aday adaylığını açıkladı!

Ömeroğlu, "Bugün burada en önemli günümde yanımda olan, Başkanlarım, AKP ailem muhtarlarım, STK yöneticilerine ve her zaman her durumda yanımda aileme teşekkür ederim. Dilovası’nın vatandaşı olarak her karış toprağında ayak izim var. Bu kutlu yolda Dilovası vatandaşına hizmet vermekten mutluluk duyacağım. Bu kutlu yola çıkmış bulunmaktayım’’ diye açıkladı.

SİYASİ GEÇMİŞİM

‘’Siyasi geçmişimden biraz bahsedecek olursam, Refah Partisi İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı, Dilovası Fazilet partisi Belde Teşkilatı Kurucu Başkanı, Dilovası Belediye meclis üyeliği, AK Parti kurucu ilçe yöneticiliği görevlerinde bulundum’’.

"AKP ŞAHISLARIN DEĞİL MİLLETİN PARTİSİ"

‘’Değişim hayatın bir gerçeğidir. Bizde bu hakikati AK Parti içinde bir bayrak yarışı olarak görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın her fırsatta belirttiği gibi, ‘’ AK Parti şahısların değil milletin partisidir’’!. Çok doğru bir cümle bu parti milletin partisidir. Ve sonuna kadar AK Parti için çalışacağız’’ dedi.

‘’HAKKA HİZMET HALKA HİZMET’’

‘’ Belediye seçimlerin kazandığımız zaman daima halkımızla iç içe olup, sorunlar için çözümcü olacağız. Dilovası’nı her zaman daha ileriye götürecek projeler yapacağız. Daha iyi olmak için Halka hizmet hakka hizmet düsturuyla vatandaşlarımıza hizmet sunacağız’’ dedi.

RAMAZAN ÖMEROĞLU KİMDİR?

1968 Ağrı doğumlu 50 yıldır Dilovası'nda yaşamakta Evli ve 5 çocuk babası.