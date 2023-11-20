Darıcalı sporculardan bir başarı daha

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın büyük önem ve destek verdiği Eğitim ve Spor Kulübü her geçen gün başarılarına yenilerini ekliyor. Kısa bir süre önce Karatede Dünya üçüncülüğünü ülkemize kazandıran Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü bu kez Boks branşında Avrupa üçüncülüğünü elde etti. Bünyesinde Olimpiyat ikinciliğinin yanı sıra Avrupa ve Dünya şampiyonlukları bulunduran Darıca Belediyesi, Milli Takımlara da farklı branşlarda sporcu yetiştirmeye devam ediyor.

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü’nün başarılı sporcularından olan ve aynı zamanda Milli Takım formasıyla da ülkemizi temsil eden Semih Gümüş, Montenegro’da düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası’nda finallere yükselme başarısı gösterdi. Yarı final müsabakasında rakibini yenme başarısı gösteren genç sporcu bronz madalyayı kazanarak Avrupa üçüncüsü oldu. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da Montenegro’ya giderek genç sporcuyu yalnız bırakmadı. Mücadeleyi yerinde izleyen Başkan Muzaffer Bıyık, genç sporcuyu başarısından dolayı tebrik etti.

DARICA’NIN ÇOCUKLARI HER ŞEYİN EN İYİSİNİ HAK EDİYOR

Göreve geldiği günden beri spora ve sporcuya desteği ön planda tuttuklarını ve bizim çocuklar anlayışı ile Darıca’nın çocuklarına güvendiklerini belirten Başkan Muzaffer Bıyık, “Başından beri bizim çocuklara güvendik. Onlara inandık. Çok şükür ki onlar da her geçen gün başarı çıtasını daha yükseğe çıkarmayı başardı. Darıca’mızın çocukları her şeyin en güzelini hak ediyor. Semih Gümüş kardeşimiz de Avrupa üçüncüsü olarak bizleri gururlandırdı. Sporcumuzla birlikte aynı zamanda Eğitim ve Spor Kulübümüzün de antrenörü olan Milli Takım antrenörü Selim Vinçoğlu hocamızı ve kulüp başkanımız Hüsamettin Ergül ve yönetimini de tebrik ediyorum. İnanıyorum ki ileride başarılarımıza yenileri eklenecek. Çünkü Darıca’da spor konusunda çok güzel bir aile ortamında çalışmalarımız sürüyor” dedi.