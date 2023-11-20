Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, alınan bu kararın, meteorolojik koşulların sporcuların güvenliğini riske atabileceği endişesiyle verildiği öğrenildi. Kocaelispor hazırlıklarına sonraki gün yaptığı sabah antrenmanı ile devam etti. Temsilcimiz, Giresunspor maçının hazırlıklarına bugün yapacağı akşam antrenmanı ile devam edecek.
- Spor Güncelleme:
FIRTINA, KOCAELİSPOR’U DA ETKİLEDİ: ÖNCELİK FUTBOLCU GÜVENLİĞİ !..
Kocaelispor, önceki sabah Körfez Brunga Tesisleri'nde düzenlenmesi planlanan Giresunspor maçı hazırlık antrenmanını, bölgede etkili olan şiddetli fırtına sebebiyle bir sonraki güne erteledi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.