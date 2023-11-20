FIRTINA, KOCAELİSPOR’U DA ETKİLEDİ: ÖNCELİK FUTBOLCU GÜVENLİĞİ !..

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, alınan bu kararın, meteorolojik koşulların sporcuların güvenliğini riske atabileceği endişesiyle verildiği öğrenildi. Kocaelispor hazırlıklarına sonraki gün yaptığı sabah antrenmanı ile devam etti. Temsilcimiz, Giresunspor maçının hazırlıklarına bugün yapacağı akşam antrenmanı ile devam edecek.