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FIRTINA, KOCAELİSPOR’U DA ETKİLEDİ: ÖNCELİK FUTBOLCU GÜVENLİĞİ !..

Kocaelispor, önceki sabah Körfez Brunga Tesisleri'nde düzenlenmesi planlanan Giresunspor maçı hazırlık antrenmanını, bölgede etkili olan şiddetli fırtına sebebiyle bir sonraki güne erteledi.

ÖMER LÜTFİ ÇELİK
ÖMER LÜTFİ ÇELİK Tüm Haberleri
FIRTINA, KOCAELİSPOR’U DA ETKİLEDİ: ÖNCELİK FUTBOLCU GÜVENLİĞİ !.. mask
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Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, alınan bu kararın, meteorolojik koşulların sporcuların güvenliğini riske atabileceği endişesiyle verildiği öğrenildi. Kocaelispor hazırlıklarına sonraki gün yaptığı sabah antrenmanı ile devam etti. Temsilcimiz, Giresunspor maçının hazırlıklarına bugün yapacağı akşam antrenmanı ile devam edecek.
# Kocaelispor, Giresunspor

- Spor

Muhabir  Ömer Lütfi Çelik

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