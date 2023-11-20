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Kullarspor, haftayı kayıpla kapadı: 0-1

Bölgesel Amatör Lig’de bu sezon iyi bir grafik sergileyen Kullarpsor, haftayı Çorluspor 1947’ye 1-0 mağlup olarak kapadı

ÖMER LÜTFİ ÇELİK
ÖMER LÜTFİ ÇELİK Tüm Haberleri
Kullarspor, haftayı kayıpla kapadı: 0-1 mask

6. SIRAYA GERİLEDİ

Kullarspor, Bölgesel Amatör Lig’in 6. Haftasında, sahasında Çorluspor 1947’yi ağırladı. 5 haftadır yenilgi yüzü göremeyen Kullarspor, seriyi Çorluspor 1947 karşısında bozdu. Temsilcimiz, sahasında oynadığı karşılaşmayı 1-0 kaybetti. Çıktığı 6 maçta, 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Kullar, 6. haftayı 6. sırada tamamladı.

- Spor

Muhabir  Ömer Lütfi Çelik

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