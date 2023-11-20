20 Kas 2023 - 13:44 - Spor

Kullarspor, haftayı kayıpla kapadı: 0-1

Bölgesel Amatör Lig’de bu sezon iyi bir grafik sergileyen Kullarpsor, haftayı Çorluspor 1947’ye 1-0 mağlup olarak kapadı