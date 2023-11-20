Kullarspor, haftayı kayıpla kapadı: 0-1

6. SIRAYA GERİLEDİ
Kullarspor, Bölgesel Amatör Lig’in 6. Haftasında, sahasında Çorluspor 1947’yi ağırladı. 5 haftadır yenilgi yüzü göremeyen Kullarspor, seriyi Çorluspor 1947 karşısında bozdu. Temsilcimiz, sahasında oynadığı karşılaşmayı 1-0 kaybetti. Çıktığı 6 maçta, 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Kullar, 6. haftayı 6. sırada tamamladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.