- Spor

Eski futbol hakeminden ömür boyu sürecek imza

Kocaeli İzmit Doğumlu Eski futbol Hakemi ve Tüpraş Çalışanı Eray Öztürk, Tüpraş Çalışanı Eski Voleybolcu Büyükşehir Belediyespor oyuncusu Bulgaristan Doğumlu Binar Kalkanlar ile Dolphin Nikah Salonunda dünya evine girdi.

Hakan Yağcıoğlu
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Eski futbol hakeminden ömür boyu sürecek imza mask

Murat Yılmaz ve Zuhal Kılıç'ın şahitliğini yaptığı, Kocaeli Petrol İş Sendikası Başkanı Nesimi Yetişoğlu ve yönetimi ile Tüpraş Sendikası Baştemsilcisi Yunus Emre Özdil ve yönetimi, çiftin yakınları ve arkadaşları nikahta bir araya geldi. Halen aktif olarak voleybol oynayan genç çift ömür boyu birlikte olmak yaşamlarını paylaşmak için evet dediler.

- Spor

Muhabir  Hakan Yağcıoğlu

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