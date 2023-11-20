Murat Yılmaz ve Zuhal Kılıç'ın şahitliğini yaptığı, Kocaeli Petrol İş Sendikası Başkanı Nesimi Yetişoğlu ve yönetimi ile Tüpraş Sendikası Baştemsilcisi Yunus Emre Özdil ve yönetimi, çiftin yakınları ve arkadaşları nikahta bir araya geldi. Halen aktif olarak voleybol oynayan genç çift ömür boyu birlikte olmak yaşamlarını paylaşmak için evet dediler.
- Spor
Eski futbol hakeminden ömür boyu sürecek imza
Kocaeli İzmit Doğumlu Eski futbol Hakemi ve Tüpraş Çalışanı Eray Öztürk, Tüpraş Çalışanı Eski Voleybolcu Büyükşehir Belediyespor oyuncusu Bulgaristan Doğumlu Binar Kalkanlar ile Dolphin Nikah Salonunda dünya evine girdi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.