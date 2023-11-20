Eski futbol hakeminden ömür boyu sürecek imza

Murat Yılmaz ve Zuhal Kılıç'ın şahitliğini yaptığı, Kocaeli Petrol İş Sendikası Başkanı Nesimi Yetişoğlu ve yönetimi ile Tüpraş Sendikası Baştemsilcisi Yunus Emre Özdil ve yönetimi, çiftin yakınları ve arkadaşları nikahta bir araya geldi. Halen aktif olarak voleybol oynayan genç çift ömür boyu birlikte olmak yaşamlarını paylaşmak için evet dediler.