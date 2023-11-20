“BEN DE BURSASPORLU DEĞİLİM”!..

KEMAL ÖZEN- Bu tespitler yanlış, Kocaelispor için değil tüm tribünleri güçlü olan Anadolu tüm takımları için geçerlidir. Ben de bir BURSASPORLU olarak imza atarım…

ALİ AKDEMİR - Ben Kocaeli'de 35 yıl ikamet ettim. Çenesuyu’nda oturdum. Hiç bir maçını kaçırmadım elimden geldiğince… Şu anda KOCAELİSPOR’U küllerinden yeniden YARATANLAR her kimin emeği varsa atasına babasına rahmet olsun. Bizim de bir takımımız vardı… GAZİANTEPSPORumuzu koca sanayi şehrinde el üstünde tutan elini taşın altına koymayan iş adamlarımız vardı. Takım şimdi amatör kümede yokluklar içinde mücadele ediyor… Şükür yüce Allah'a Kocaelispor küllerimden yeniden doğdu ben Gaziantep ten Kocaelisporumuza yürekten tüm kalbimle başarılar diliyorum. Takımımıza sahip çıkın birbirinizi yemeyin bakın bir bursa bir Gaziantep yok artık Gazişehir Gaziantep’ten kucak dolusu sevgiler selamlar başarılar diliyorum. Kocaelispor’a taraftarına ve teknik ekibe yönetimine Allah'a emanet olun… Hoşçakal Kocaeli…

ÇUKURBAĞ - Seni duraktakiler az pataklamış, sen kemiklerinin kırılmasını hak ettin, çünkü sen Ermeni gençliklisin… (Neden bu kadar kötüsün?..)

DALGACI53 - dehşet ve hayret içinde açılmış gözlerle senin gazeteciliğini izliyorum

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