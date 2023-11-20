ŞİMŞEKLER SANCAKLI’YI KOVDU, KENDİNE GELDİ: 3-1

GERİYE DÜŞTÜ AMA KAZANDI
Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Gölcükspor, önceki gün sahasında konuk ettiği Babaeskispor’u 3-1 mağlup etmeyi başardı. 5. dakikada Abdülkerim Kaya’nın golüyle geriye düşen kırmızı - siyahlılar ilk devreyi 1-0 geride kapadı. İkinci devrede perdeyi Serbay Yağız 63. dakikada attığı golle açtı. Serbay’ı, 81’de Coşkun Güner ve 85’de Cihan Tan takip etti. Gölcükspor, yeni teknik direktörü Mustafa Bahadır ile ilk galibiyetini Babaeski karşısında 3-1’lik skorla aldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.