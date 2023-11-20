ŞİMŞEKLER SANCAKLI’YI KOVDU, KENDİNE GELDİ: 3-1

GERİYE DÜŞTÜ AMA KAZANDI

Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Gölcükspor, önceki gün sahasında konuk ettiği Babaeskispor’u 3-1 mağlup etmeyi başardı. 5. dakikada Abdülkerim Kaya’nın golüyle geriye düşen kırmızı - siyahlılar ilk devreyi 1-0 geride kapadı. İkinci devrede perdeyi Serbay Yağız 63. dakikada attığı golle açtı. Serbay’ı, 81’de Coşkun Güner ve 85’de Cihan Tan takip etti. Gölcükspor, yeni teknik direktörü Mustafa Bahadır ile ilk galibiyetini Babaeski karşısında 3-1’lik skorla aldı.