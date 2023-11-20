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ŞİMŞEKLER SANCAKLI’YI KOVDU, KENDİNE GELDİ: 3-1

Geçtiğimiz hafta teknik direktör değişikliğine gidip Mustafa Bahadır’ı takımın başına geçiren Gölcükspor, yeni hocasıyla çıktığı ilk maçta farklı galibiyeti elde etti. Gölcük, sahasında Babaeskispor’u 3-1 mağlup etmeyi başardı

ÖMER LÜTFİ ÇELİK
ÖMER LÜTFİ ÇELİK Tüm Haberleri
ŞİMŞEKLER SANCAKLI’YI KOVDU, KENDİNE GELDİ: 3-1 mask

GERİYE DÜŞTÜ AMA KAZANDI

Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Gölcükspor, önceki gün sahasında konuk ettiği Babaeskispor’u 3-1 mağlup etmeyi başardı. 5. dakikada Abdülkerim Kaya’nın golüyle geriye düşen kırmızı - siyahlılar ilk devreyi 1-0 geride kapadı. İkinci devrede perdeyi Serbay Yağız 63. dakikada attığı golle açtı. Serbay’ı, 81’de Coşkun Güner ve 85’de Cihan Tan takip etti. Gölcükspor, yeni teknik direktörü Mustafa Bahadır ile ilk galibiyetini Babaeski karşısında 3-1’lik skorla aldı.
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- Spor

Muhabir  Ömer Lütfi Çelik

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