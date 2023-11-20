Yuvacık son dakikalarda yıkıldı: 1-0

RAKİP 10 KİŞİYLE KAZANDI

Yuvacıkspor, Bölgesel Amatör Lig’in 6. haftasında Taçspor’a konuk oldu. Temsilcimiz ilk ve ikinci devrelerde dengeli bir oyun ile rakibini zorladı. 86. dakikada kırmızı kart gören Erol Yükseker, Taçspor’u 10 kişi bıraktı. Fırsat yakalayan Yuvacıkspor 88. dakikada Ali Kemal Yükseker’in attığı golle adeta şoka uğradı. 10 kişi kalan rakibine son dakikalarda mağlup olan temsilcimiz, haftayı 13. sırada tamamladı.