Yuvacık son dakikalarda yıkıldı: 1-0

RAKİP 10 KİŞİYLE KAZANDI
Yuvacıkspor, Bölgesel Amatör Lig’in 6. haftasında Taçspor’a konuk oldu. Temsilcimiz ilk ve ikinci devrelerde dengeli bir oyun ile rakibini zorladı. 86. dakikada kırmızı kart gören Erol Yükseker, Taçspor’u 10 kişi bıraktı. Fırsat yakalayan Yuvacıkspor 88. dakikada Ali Kemal Yükseker’in attığı golle adeta şoka uğradı. 10 kişi kalan rakibine son dakikalarda mağlup olan temsilcimiz, haftayı 13. sırada tamamladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.