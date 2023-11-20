Diliskelesi, deplasmanda rahat kazandı: 0-3

4. SIRAYA YÜKSELDİ

Bölgesel Amatör Lig 2. Grup’ta istikrarlı bir performans sergileyen Diliskelesispor, 6. haftayı galibiyetle kapadı. Temsilcimiz, Kapalıspor deplasmanından 3-0’lık galibiyetle döndü. Diliskelesi’ye galibiyeti getiren golleri, Tunahan Nazlı (2) ve Oğuz Başaran kaydetti. Diliskelesi, alınan bu skor ile Bölgesel Amatör Lig 2. Grup’ta, 4. sıraya yükseldi.