Diliskelesi, deplasmanda rahat kazandı: 0-3

4. SIRAYA YÜKSELDİ
Bölgesel Amatör Lig 2. Grup’ta istikrarlı bir performans sergileyen Diliskelesispor, 6. haftayı galibiyetle kapadı. Temsilcimiz, Kapalıspor deplasmanından 3-0’lık galibiyetle döndü. Diliskelesi’ye galibiyeti getiren golleri, Tunahan Nazlı (2) ve Oğuz Başaran kaydetti. Diliskelesi, alınan bu skor ile Bölgesel Amatör Lig 2. Grup’ta, 4. sıraya yükseldi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.