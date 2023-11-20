- Spor

Diliskelesi, deplasmanda rahat kazandı: 0-3

Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Diliskelesispor, deplasmanda Kapaklıspor’u 3-0 mağlup ederek rahat bir galibiyet aldı

Büşra BOZBAĞ
Büşra BOZBAĞ Tüm Haberleri
Diliskelesi, deplasmanda rahat kazandı: 0-3 mask

4. SIRAYA YÜKSELDİ

Bölgesel Amatör Lig 2. Grup’ta istikrarlı bir performans sergileyen Diliskelesispor, 6. haftayı galibiyetle kapadı. Temsilcimiz, Kapalıspor deplasmanından 3-0’lık galibiyetle döndü. Diliskelesi’ye galibiyeti getiren golleri, Tunahan Nazlı (2) ve Oğuz Başaran kaydetti. Diliskelesi, alınan bu skor ile Bölgesel Amatör Lig 2. Grup’ta, 4. sıraya yükseldi.

- Spor

Muhabir  Büşra Bozbağ

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