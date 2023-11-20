Fırtına sonrası mahsüle zarar gelmedi

Kefken, Kovanağzı, Kerpe ve Cebeci gibi sahil bölgelerinde derelerin taşması sonucu ev ve iş yerlerini su basmıştı. Sağanak sebebiyle İzmit- Kandıra yolunda bulunan tarım arazileri sular altında kaldı. Öte yandan Dev dalgaların beraberinde getirdiği çöpler de sahilde kirliliğe neden oldu. Bazı yollarda devrilen ağaçlar nedeniyle ulaşım geçici olarak aksadı. Bu yıl 8 Temmuz 2023’de yağan yağmur ve fırtına sonrası zarar gören yüzlerce çiftçi olmuştu.

500 CİFTÇİYE NAKDİ YARDIM YAPILDI

Altyapı sorunları nedeniyle sık sık su basmalarının ve dere taşkınlarının meydana geldiği Kandıra’nın Ziraat Odası Başkanı Erdal Çetin son yağışlarla ilgili “Bu yağışlarda çok şükür bir sıkıntı olmadı. Kışlık ürünlerde bir sorun yok. Sahil kesiminde ufak bir sıkıntı var ama yazlık ürün kalmadığı için ciddi bir durum yok. Temmuz ayında da ciddi bir su basma durumu olmuştu. Yüzlerce dönüm alan sular altında kalmıştı. Bu durumla da ilgili olarak başvuru yapan 500 civarında çiftçimize ilçe tarım müdürlüğümüzden nakdi yardım yapıldı. Allah beterinden saklasın.”ifadelerini kullandı