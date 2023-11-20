Asgari ücrette psikolojik sınır nedir? Psikolojik sınır ne kadar?

Milliyet.com.tr/ Milyonlarca çalışanın gözü kulağı asgari ücret görüşmelerinde... Peki asgari ücrette beklentiler neler? Psikolojik sınır ne? Ekonomist Muhammet Bayram merak edilenleri cevapladı.

Bayram açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Emeklilere 5’er bin TL ek ödeme yapıldı. Bu ödeme asıl zamdan önce emeklilerin rahat nefes almasına yönelikti. Çalışmayan emeklilere yönelik yapıldı. Ancak çalışmayan emekliler dikkate alındığında Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı olan emekli çiftçiler ikramiye alamadılar. Ziraat odalarına üyeliklerini sildirenler oldu.

ÇKS kaydı olmayanlar tarla parası, mazot desteği ve diğer desteklerden faydalanamıyor. Devletimiz Kabine toplantısında bunu gündeme alabileceğini düşünüyorum. Çiftçilere 5 bin TL ikramiye düzenlemesi yapılırsa bu çok güzel olur.

RAKAM NE ZAMAN TELAFFUZ EDİLİR?

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay bizim de her zaman söylediğimiz gibi asgari ücret görüşmeleri başladığında daha rakam telaffuz edilmeden tüccarların zam yaptığını ifade etti. Biz de burada ciddi bir şekilde sürecin yönetilmesi hem tarafların hem devletin burada en doğru kararı alabilmesi için itidalli rakamlar vermeye çalışıyoruz.

Asgari ücretli olanlar da, asgari ücretin üzerinde maaş alanlarda zam bekliyorlar. Asgari ücretli şu anda enflasyon farkı kadar zam alacaktır. Çünkü bugüne kadar enflasyon oranları kadar asgari ücrete zam yapıldı. 2023 yıl başı itibarıyla rekor bir asgari ücret belirlenmişti.

Bu dönemde TÜRK-İŞ’in rakam telaffuz etmesi doğal ancak şu anda erken olduğundan dolayı Ergün Atalay henüz bir rakam konuşmadı. Masada yeni değişiklikler var. TÜRK-İŞ heyetinden 4 kişi, iki kadın, iki erkek asgari ücretli masada olacak.

TÜRK-İŞ’in pazarlık için mutlaka rakamı masada olacaktır. Aralık ayı içerisinde Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıyor. Aralık sonu belirleniyor ve 1 Şubat’ta maaşlar ödenmeye başlanıyor. TÜRK-İŞ şu anda rakam telaffuz etmek için bunu erken bulmuş olabilir. Bir rakam telaffuz edeceklerini mutlak suretle düşünüyorum. Kırmızı çizgi açlık sınırı olacaktır. Açlık sınırı ekim ayında 13 bin 600 TL civarında. Kasım ve aralık aylarının da belli olmasıyla birlikte rakam telaffuz edeceğini düşünüyorum.

TÜRK-İŞ’İ ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONUNDA 4 ASGARİ ÜCRETLİ ÇALIŞAN TEMSİL EDECEK

Bu çok kıymetli ve değerli. Ergün Atalay daha önceden sendikalarda zaten asgari ücretli yok demişti. Ergün Atalay, “Anadolu’nun en ücra köşesindeki çalışan ile büyükşehirlerdekiler aynı maaşı alıyor. Benim burada olmama gerek yok diğer sendikaların burada olması daha yerinde olacak” demişti.

TÜRK-İŞ’in Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda 2 kadın, 2 erkek, 4 asgari ücretli çalışan olacak. Onlar kendi geçimlerini, alım güçlerini ve bütün sorunlarını anlatacaklardır. Masadaki diğer taraflar için kıymetli olacaktır. TÜRK-İŞ farklı bir yöntem deniyor. İnşallah hak ettikleri tutarı alabileceklerdir diye düşünüyorum.

‘16 BİN TL PSİKOLOJİK SINIR’

Asgari ücrete zam beklentim en fazla yüzde 40 seviyesinde. Yüzde 37-38 civarında bir enflasyon bekliyoruz. Yüzde 40 zam olursa burada 15 bin 962 TL olacaktır. Burada devletimiz sigorta primlerinden daha fazla indirim yapabilirse, asgari ücret destek tutarı artırılırsa, tutar daha da artabilir ve 16 bin TL bandına çıkabilir. 16 bin TL psikolojik sınırdır. TÜRK-İŞ açlık sınırı araştırmasına yakın düzeyde bir asgari ücret olacaktır.”