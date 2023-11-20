Yeni yerli oto Amperino'ya yoğun talep

TBMM Sanayi ve Teknoloji Komisyon Başkanı ve AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank, AKP Bursa Milletvekili Müfit Aydın, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş aracı yakından inceledi. Direksiyon başına geçen Varank, alkışlar eşliğinde fuar içinde Amperino ile tur attı. Yerli otomobile hayran kalan emeği geçenlere teşekkür etti.

Bursa’da 6 girişimci firmanın Amperino markasıyla ürettiği L-7 serisi ‘City Car’ segmenti araç fuara gelen herkesin dikkatini çekti. Fuarda sergilenen aracın prototipini ilk günden çok sayıda meraklısı inceleme fırsatı buldu. Amperino Ceo’su Haluk Özbek, “Elektrikli araçlar ve ekipmanları fuarını başarıyla tamamladık. Türkiye’nin mühendislerine ve gençlerine güvenmenin haklı gururunu yaşadık. Beklediğimizin üzerinde fuarda takdir topladık. Özellikle City Car konseptindeki aracımız, ölçüleri ve görseli, işin profesyonellerinden tam not aldı. Bizler önümüzdeki sürecin bundan sonra zor olduğunu biliyoruz. Aracımızın mükemmel olduğunu iddia etmiyoruz. Değerli bir başlangıç yaptığını belirtiyoruz” dedi.

Yaklaşık 40 aya yakın çalışmanın sonucunda bu noktaya geldiklerini belirten Özbek, “Milletvekilleri, valimiz, tüketiciler ve öğrencilerin ziyaretleri bizleri çok gururlandırdı. Girişimci ortaklarımı, çalışma arkadaşlarımızı ve mühendislik ekibini tebrik ediyorum. Aracımızın mükemmeliyet süreci yeni başlıyor. 2025 yılından itibaren seri üretime geçeceğimizi düşünüyorum. Gençleri, toplumun böyle bir araca kolayca ulaşması için fiyat konusunda elimizden geleni yapacağız. Aracın yüzde 100’e yakın yerli olması gurur verici oldu” diye konuştu.

Yeni yatırımcı ortaklarla küresel ölçekte üretim ve pazarlama için imkanları zorlayacaklarını belirten Özbek, “Türkiye, böyle yeşil enerji tüketen L-7 konseptine ihtiyacı vardı. Sermayelerimizin önemli bir kısmını bunun gelişmesi için çalışıyoruz. 6 ortağın çoğu mühendis kökenlidir. Sermayemizin bir kısmını yüksek teknolojili ürünlerine yatırmamızın Türkiye’ye karşı bir sorumluluk olduğunu biliyoruz. Türkiye’nin elektrikli araçlar ve batarya merkezi olması konusunda destekleme ardına bu çalışmalarımızı daha da hızlandıracağız. Türkiye’nin yeni 100 yılına hep birlikte destek olacağız” dedi.

Kaynak: MİLLİYET