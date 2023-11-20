Dikbayır'ın partiden kesin ihracı talep edildi

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İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, parti binasında gündeme yönelik açıklamalarda bulundu.

Zorlu, Meral Akşener'in yakınlarının hesaplarını incelettiği iddia edilen İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır’ın tedbirli ve kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildiğini açıkladı.

Kürşad Zorlu, kesin ihraç talebinin Akşener'in imzasıyla gerçekleştirildiğini ekledi.

NE OLMUŞTU? İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, Genel Başkan Meral Akşener’in ailesinin hesaplarını incelettiği iddiasıyla gündeme gelmişti. Akşener, “Oğlunun banka hesaplarının gayri resmi kontrol edildiğini” öne sürerek, “Benim ve ailemin belediyelerde işi-gücü yok. İspat ederlerse politikayı bırakırım” açıklamasında bulunmuştu.

DİKBAYIR KESİN İHRAÇ İSTEMİYLE DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

"İstifa eden arkadaşlar esas alınarak İYİ Parti'ye haksız ifadelerle bir yön çizilmeye çalışıldığını görüyoruz" diyen Zorlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in hesaplarını incelettiği iddiasıyla gündeme gelen İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır’ın tedbirli ve kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildiğini açıkladı.

Kaynak: CUMHURİYET