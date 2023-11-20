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Dikbayır'ın partiden kesin ihracı talep edildi

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Sakarya milletvekili Ümit Dikbayır’ın İYİ Parti’den kesin ihracının talep edildiğini duyurdu.

Dikbayır'ın partiden kesin ihracı talep edildi mask
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İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, parti binasında gündeme yönelik açıklamalarda bulundu. 

Zorlu, Meral Akşener'in yakınlarının hesaplarını incelettiği iddia edilen İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır’ın tedbirli ve kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildiğini açıkladı.

Kürşad Zorlu, kesin ihraç talebinin Akşener'in imzasıyla gerçekleştirildiğini ekledi. 

NE OLMUŞTU? İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, Genel Başkan Meral Akşener’in ailesinin hesaplarını incelettiği iddiasıyla gündeme gelmişti. Akşener, “Oğlunun banka hesaplarının gayri resmi kontrol edildiğini” öne sürerek, “Benim ve ailemin belediyelerde işi-gücü yok. İspat ederlerse politikayı bırakırım” açıklamasında bulunmuştu.

DİKBAYIR KESİN İHRAÇ İSTEMİYLE DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ
"İstifa eden arkadaşlar esas alınarak İYİ Parti'ye haksız ifadelerle bir yön çizilmeye çalışıldığını görüyoruz" diyen Zorlu,  İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in hesaplarını incelettiği iddiasıyla gündeme gelen İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır’ın tedbirli ve kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildiğini açıkladı.

Kaynak: CUMHURİYET

# İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Meral Akşener, İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, İyi Parti

- Siyaset

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Yorumlar

(1)
01

........ - İYİ PARTİNİN 132 MİLYON LİRASI NEREDE?GURBETEMİ GİTTİ?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 20 Kasım 15:23

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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