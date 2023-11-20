Sağcılar Allah topluluğu, solcular şeytan topluluğu mu?

Söz konusu kitapta, “Gerçek sağ, Kur’an’da tanımlanmıştır. Kur’an’da, sağcılar, Allah topluluğu, solcular da şeytan topluluğu olarak, sağcıların topluluğu uğurlu topluluk, solcu topluluk da uğursuz topluluk olarak vasıflandırılmıştır” ifadeleri yer aldı. Kitapta yer alan diğer bir kısım ise" Diriliş, şeytanın topladığı ve uğursuzluk saçan her topluluğu dağıtma, Allah’ın ipine sımsıkı sarılan topluluğu kurma yolu, yöntemi ve savaşı demektir" oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın, Şiir yazarı Sezai Karakoç’un anısına düzenlediği ‘Uluslararası Sezai Karakoç Günleri’ kapsamında okulların bilgilendirilmesi amacıyla Kocaeli Valiliği’ne bağlı İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne yazı gönderdi. 6 ile 10 Kasım tarihleri arasında 38 okulda Sezai Karakoç’a ait olan ‘Diriliş Neslinin Amentüsü’ adlı yaklaşık 10 bin kitap, ücretsiz olarak öğrencilere dağıtıldı.

10 KASIM'A DENK GELMESİ TESADÜF DEĞİL

Eğitim İş Sendikası Kocaeli 1 No’lu Şubesi, kitapta halkı kin ve düşmanlığa teşvik eden ifadelerin yer aldığını belirterek bugün Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Kamu görevlileri hakkında yapılan suç duyurusu öncesi Kocaeli Adliyesi önünde açıklamalarda bulunan Eğitim İş Sendikası Kocaeli 1 No’lu Şube Başkanı Sabri Mutlu, kitap dağıtımının 10 Kasım Atatürk’ü Anma ve Atatürk Haftası’na denk gelmesinin tesadüf olamayacağını ifade etti.

KABUL EDİLEMEZ

Başkan Mutlu basın açıklamasında "" Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan yazışma doğrultusunda ilimizde 38 okulda Milli Eğitim Temel Kanununa aykırı içerikleri bulunan halkı kin ve düşmanlığa teşvik eden kitaplar öğrencilere ücretsiz dağıtılmıştır. Cumhuriyetin temel niteliklerine karşı içerikler bulunan kitabın dağıtımının seçildiği hafta da manidardır. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün 85. ölüm yıl dönümü haftasında anma programları yapılması gerekirken Cumhuriyet karşıtı bu kitabın dağıtılması kabul edilemez.

CUMHURİYET REJİMİ DEĞİŞİNCEYE KADAR DEVAM EDECEKTİR

Aynı senaryo 2018 yılında da uygulanmış ve aynı kitap okullarda ücretsiz olarak dağıtılmıştı. O gün de sendikamızca basın açıklaması gerçekleştirilmiş kamuoyu bilgilendirilmişti. Bugün yaşadığımız tablo göstermektedir ki görevi kötüye kullanan kamu görevlileri yargı önünde hesap vermedikçe aynı eylem Cumhuriyet rejimi değişinceye kadar devam edecektir.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMAK İÇİN BURADAYIZ

Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Cumhuriyeti Korumak, Çocukları korumakla başlar’ veciz sözü ilke olarak kabul eden Eğitim İş Sendikası olarak talebimiz dağıtılan bu ayrıştırıcı, bölücü kitapların bir an önce toplatılmasıdır. Cumhuriyet Bayramı ilçe kutlama programında bir velinin asılsız, mesnetsiz ve gerçek dışı beyanı üzerine müfettiş görevlendiren İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinin kitapları inceleme komisyonunda incelettirmeden dağıtımına izin vermesi kabul edilemez. Görevde ihmali ve kusuru bulunan kamu görevlileri ile ilgili suç duyurusunda bulunmak için buradayız.

TELAFİSİ MÜMKÜN OLMAYACAK SORUNLAR DOĞURACAK

Okullar siyaset alanı olmamalı ve bu ülkenin geleceği çocuklarımız Milli Eğitim Temel Kanunu doğrultusunda yetiştirilmelidir. Buna benzer uygulamaların çocuklarımız ve öğrencilerimiz üzerinde telafisi mümkün olmayacak sorunlar doğuracağı bir gerçektir. Eğitim-İş Sendikası olarak, bu sorunların yaşanmaması adına, proje kapsamında dağıtılan bu tür kitapların okullarımızdan acilen toplatılmasını istiyor, bu vahim durumun takipçisi olacağımızı yetkililere ve kamuoyuna duyuruyoruz." ifadelerini kullandı.

İNSAN OLAN DERİM TÜKÜRSÜN İKİSİNİN DE SURATINA

Suç duyurusunda yer alan kitaptan alınan kısımda ise "...insanları da şöyle bölümlüyorum; hakikate uyanlar, sağcılar; karşı çıkanlar, solcular, hakikat yolunu sürdürenler, gerekirse bu uğurda bütün çıkarlarını hatta canlarını feda edenler, hakikat yarışçıları, öncüler. İşte bu anlamda sağcıyım. Batılı anlamda sağcılık, solculuktur benim gözümde. Ya da solculuktan farksızdır. Kapitalizm, benim gözümde solun bir yüzü, komünizm öbür yüzüdür. İnsan olan derim tükürsün ikisinin de suratına. Solcular gerek başkalarını sömürmeleriyle gerek insanların muhtaç oldukları gerçek barışı doğrudan doğruya veya dolaylı olarak yıkmakla toplumların çürümesine, insanların red ve isyanın pençesine düşmelerine sebep olurlar. Kin ve öç tohumunu ekerler. Silahları propagandadır. Ne kadınlara ne yaşlılara ne yoksullara ne öksüzlere acırlar. Gözlerine kan bürümüştür.

ALLAH’IN İPİNE SIMSIKI SARILAN TOPLULUĞU KURMA YOLU

Gerçek sağ, Kur’an’da tanımlanmıştır. Kur’an’da, sağcılar, Allah topluluğu, solcular da şeytan topluluğu olarak, sağcıların topluluğu uğurlu topluluk, solcu topluluk da uğursuz topluluk olarak vasıflandırılmıştır. Diriliş, uğurlu, iyilikçi topluluğu gerçekleştirme yoludur. Diriliş, şeytanın topladığı ve uğursuzluk saçan her topluluğu dağıtma, Allah’ın ipine sımsıkı sarılan topluluğu kurma yolu, yöntemi ve savaşı demektir…” ifadeleri yer aldı .