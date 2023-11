Aziz Yalçınkaya, aday adaylığını açıkladı!

Yalçınkaya konuşmasına ilçe başkanlarına, teşkilat üyelerine ve son olarak ailesine teşekkür ederek başladı.

‘’DİLOVASI VE PARTİMİZ İÇİN SONUNA KADAR HİZMET VERECEĞİM’’

Yalçınkaya, ‘’ Sevdalısı olduğum, güzide ilçesi olan Dilovası’nın her noktasına hakim olduğum için vatandaşın sorunlarını, ne istediklerini biliyorum. Yaşanabilir Dilovası için ayrım yapmaksızın sorun çözücü odaklı olup her an vatandaşın ihtiyaçlarına cevap verecek aday adayı olarak buradayım. Bu davaya hizmet yarışında sizlerin desteği ve duaları ile bize verilecek bayrak yarışında kazarak partimize kazanma başarısını yaşatacağız. Dilovası ve Partimiz için sonuna kadar hizmet vereceğim/vereceğiz’’ dedi.

‘’YALÇINKAYA AİLESİ DİLOVASI’NDA KAZANDIĞINI DİLOVASI’NA YATIRIM YAPMIŞTIR’’

Yalçınkaya, ‘’33 yıldır Dilovası’nda ikamet ediyorum. Yalçınkaya ailesi Dilovası’nda kazandığını Dilovası’na yatırım yapmıştır. Yaşadığımız şehrin gelişmesi için sonuna kadar çabaladık/çabalıyoruz. Aday adaylığımın hayırla vesile olmasını niyaz ediyorum. Ayrıca benim bu önemli günümde beni yalnız bırakmayan, destekleyen herkese şükranlarımı sunuyorum. Bugün burada gördüğüm destek, heyecan zafer sesleri olmasını temenni ediyorum’’ dedi.

AZİZ YALÇINKAYA KİMDİR?

Aziz Yalçınkaya 1980 Ağrı doğumlu.

Dilovası’nda ikamet ediyor.

Dilovası’nda 20’e yakın işletmesi bulunmakta.

Evli 4 çocuk Babası.