Aziz Yalçınkaya, aday adaylığını açıkladı!

Yalçınkaya konuşmasına ilçe başkanlarına, teşkilat üyelerine ve son olarak ailesine teşekkür ederek başladı.
‘’DİLOVASI VE PARTİMİZ İÇİN SONUNA KADAR HİZMET VERECEĞİM’’
Yalçınkaya, ‘’ Sevdalısı olduğum, güzide ilçesi olan Dilovası’nın her noktasına hakim olduğum için vatandaşın sorunlarını, ne istediklerini biliyorum. Yaşanabilir Dilovası için ayrım yapmaksızın sorun çözücü odaklı olup her an vatandaşın ihtiyaçlarına cevap verecek aday adayı olarak buradayım. Bu davaya hizmet yarışında sizlerin desteği ve duaları ile bize verilecek bayrak yarışında kazarak partimize kazanma başarısını yaşatacağız. Dilovası ve Partimiz için sonuna kadar hizmet vereceğim/vereceğiz’’ dedi.
‘’YALÇINKAYA AİLESİ DİLOVASI’NDA KAZANDIĞINI DİLOVASI’NA YATIRIM YAPMIŞTIR’’
Yalçınkaya, ‘’33 yıldır Dilovası’nda ikamet ediyorum. Yalçınkaya ailesi Dilovası’nda kazandığını Dilovası’na yatırım yapmıştır. Yaşadığımız şehrin gelişmesi için sonuna kadar çabaladık/çabalıyoruz. Aday adaylığımın hayırla vesile olmasını niyaz ediyorum. Ayrıca benim bu önemli günümde beni yalnız bırakmayan, destekleyen herkese şükranlarımı sunuyorum. Bugün burada gördüğüm destek, heyecan zafer sesleri olmasını temenni ediyorum’’ dedi.
AZİZ YALÇINKAYA KİMDİR?
Aziz Yalçınkaya 1980 Ağrı doğumlu.
Dilovası’nda ikamet ediyor.
Dilovası’nda 20’e yakın işletmesi bulunmakta.
Evli 4 çocuk Babası.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Remzi - Git otur yerine Dilovasında Ağrıdan bir milletvekili var. Oldu olacak muhtarlar, müdürlerde Ağrılı olsun.
Encümen olmak isteyen Başkanlığa aday oluyor.
Aday belli karar net.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.