ABD ve NATO ÜSLERİ KAPATILMALIDIR!

İzmit Kadın Kolları Başkanı Betül Yılmaz, yapılan imza kampanyasında şu ifadelere yer verdi:

"ÜLKEMİZDEKİ ABD VE NATO ÜSLERİ DERHAL KAPATILMALIDIR"

"Ülkemizi doğusundan batısına kuzeyinden güneyine örümcek ağı gibi saran ve sayıları tüm ısrarlı taleplere rağmen resmi mercilerce sır gibi saklanan yabancı askeri üsleri ülkemizde İSTEMİYORUZ!

Bölgemizdeki tüm işgallerde başrolü oynayan askeri üsler ve erken uyarı sistemleri, bölgemize ve Müslüman ülkelere sadece kan ve gözyaşı getirmiştir ve getirmeye de devam etmektedir.

Bu üslerden yapılan operasyonlar nice masumların hayatını kaybetmesine, yaralanmasına, yurtlarından-topraklarından çıkarılmasına sebep olmuştur ve olmaya da devam etmektedir.

Kundaktaki bebek, çocuk, kadın, yaşlı ve sivil demeden hiçbir ayırım yapmaksızın Müslüman olan herkesi yok edilmesi gereken bir hedef olarak gören ülkelerin bu rezil amaçları için kullanılan üslerini İSTEMİYORUZ!

IRAKTA BİNLECE SORTİ YAPIP KARDEŞLERİMİZİ ÖLDÜREN ÜSLERİ İSTEMİYORUZ !

Komşumuz olan Müslüman ülkelere, Suriye’ye, Irak’a binlerce sorti yapıp terörist diye Müslüman kardeşlerimizin ölümüne sebep olan bu üsleri İSTEMİYORUZ!

Filistin’in işgali, Gazze’nin yok edilmesi, Filistinlilerin soykırıma uğraması, en ağır savaş suçlarının işlenmesi için İsrail’e destek veren bu üsleri İSTEMİYORUZ!

Büyük Ortadoğu Projesi adı altında Büyük İsrail Projesini yürütenlere hizmet eden, İsrail’in güvenliğini sağlayıp varlığını sürdürmesi amacına hizmet eden bu üsleri İSTEMİYORUZ!

Siyonizmin arz-ı mevud (vaad edilmiş topraklar) diyerek topraklarına göz diktiği ve sınırlarını değiştirmeyi amaçladığı ülkelerden biri Türkiye’dir. Bu amaçla yürütülen Büyük İsrail Projesi uyarınca küresel işgal ve sömürü düzeni her geçen gün ele geçirip darmaduman ettiği ülkelere bir yenisini eklemektedir. Bu zalim sömürgenler adım adım ülkemize yaklaşmaktadır.

Ülkemizin toprak bütünlüğünü tehdit eden olası durumlarda,bizleri tehdit etmesi kuvvetle muhtemel güçlerin kontrolünde olan ve bırakın bizi korumayı bize karşı kullanılacak ve tüm askeri gücümüzü etkisiz hale getirecek bu üsleri İSTEMİYORUZ!

Türkiye’nin ve bulunduğumuz coğrafyadaki tüm Müslüman ülkelerin güvenliğini tehdit eden Kürecik ve İncirlik üsleri başta olmak üzere ülkemizdeki tüm ABD ve NATO üsleri derhal KAPATILMALIDIR!"