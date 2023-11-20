Yüksek hızlı trenin çarptığı vatandaş hastanede yaşam mücadelesi veriyor

Kaza, Dilovası bölgesinde meydana geldi. İstanbul- Ankara seferini yapan Yüksek Hızlı Tren (YHT), raylarda yürüyen vatandaşa çarptı. Makinist olayın ardından treni durdurdu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan vatandaş, sağlık ekiplerinin gözetiminde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından merdiven yardımıyla kurtarıldı. Sedyeye alınarak merdivenle yukarıya çıkarılan vatandaş, ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının durumunun ağır olduğu ve henüz isminin tespit edilemediği bildirildi.
Öte yandan, kazanın ardından durdurulan tren seferleri, yaralının hastaneye kaldırılmasının ardından yeniden başlatıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.