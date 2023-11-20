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YHT'NİN ÇARPTIĞI VATANDAŞ HAYATINI KAYBETTİ

Kocaeli'de raylarda yürüdüğü sırada Yüksek Hızlı Trenin (YHT) çarptığı Sedat Göremen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İhlas Haber Ajansı
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YHT'NİN ÇARPTIĞI VATANDAŞ HAYATINI KAYBETTİ mask
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İstanbul- Ankara seferini yapan Yüksek Hızlı Tren (YHT), Dilovası bölgesinde raylarda yürüyen Sedat Göremen'e (48) çarptı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Göremen, Kocaeli  Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından merdiven yardımıyla kurtarıldı. Sedyeye alınarak merdivenle yukarıya çıkarılan Göremen, ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sedat Göremen'in hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
# sağlık, Ankara, Dilovası, soruşturma, Büyükşehir Belediyesi, eğitim

- Asayiş

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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