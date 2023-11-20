YHT'NİN ÇARPTIĞI VATANDAŞ HAYATINI KAYBETTİ

İstanbul- Ankara seferini yapan Yüksek Hızlı Tren (YHT), Dilovası bölgesinde raylarda yürüyen Sedat Göremen'e (48) çarptı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Göremen, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından merdiven yardımıyla kurtarıldı. Sedyeye alınarak merdivenle yukarıya çıkarılan Göremen, ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Sedat Göremen'in hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.