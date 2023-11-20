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Yoğun kar yağışı sonrası Kartepe'de kar kalınlığı ne kadar oldu?

Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde 18 Kasım akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Yoğun kar yağışı sonrasında Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Kartepe'de kar kalınlığı ölçüldü.

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