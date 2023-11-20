KOCAELİ ŞEHİR HASTANESİNİN O KISMINDA KAMERA YOK!

Yaşadığı olayla ilgili bilgi veren vatandaş şunları söyledi:
KİMSE İSPATLAYAMAZ
" Kocaeli Şehir Hastanesi'nin erişkin acil önü otoparkına aracımı park ettim. Park ettiğim o noktada bir araç çarptı. Bunun üzerine 700 TL para ödedim adliyeye. Meydana gelen kaza ile ilgili görüntüleri istedik. O bölgede kamera yokmuş. Çocuk Acil'den Erişkin Acil'e kadar olan kısımda yok. Yani birinin başına bir şey gelse kimse ispatlayamaz. "
GÖNDERİLEN BELGE
"01.11.2023 tarih ve Ebys 2023 sayılı Kocaeli 3. Sulh Hukuk Mahkemesi D.İş sayılı yazısına istinaden, 20/10/2023 günü 17.00-08.00 saatleri arasında Kocaeli Şehir Hastanesi erişkin acil önü otoparkında meydana gelen kaza olayı ile ilgili olarak, olay yerini gösteren KGYS kayıtları istenilmiş olup; Talep edilen görüntülere, bahse konu Kocaeli Şehir Hastanesi acil önü otopark mevkiinde KGYS kameralarımız olmadığından dolayı rastlanılmamıştır. Bilgilerinize arz ederiz. 07/11/2023 saat: 13.00"
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Vatandaş - Hastahaneye veya herhangi bir mekana Kamera koyma zorunluluğumu var?öyle bir kanunmu var,mülkünü korumak istiyorsan kasko sigortası yapacaksın.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.