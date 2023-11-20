KOCAELİ ŞEHİR HASTANESİNİN O KISMINDA KAMERA YOK!

Yaşadığı olayla ilgili bilgi veren vatandaş şunları söyledi:

KİMSE İSPATLAYAMAZ

" Kocaeli Şehir Hastanesi'nin erişkin acil önü otoparkına aracımı park ettim. Park ettiğim o noktada bir araç çarptı. Bunun üzerine 700 TL para ödedim adliyeye. Meydana gelen kaza ile ilgili görüntüleri istedik. O bölgede kamera yokmuş. Çocuk Acil'den Erişkin Acil'e kadar olan kısımda yok. Yani birinin başına bir şey gelse kimse ispatlayamaz. "

GÖNDERİLEN BELGE

"01.11.2023 tarih ve Ebys 2023 sayılı Kocaeli 3. Sulh Hukuk Mahkemesi D.İş sayılı yazısına istinaden, 20/10/2023 günü 17.00-08.00 saatleri arasında Kocaeli Şehir Hastanesi erişkin acil önü otoparkında meydana gelen kaza olayı ile ilgili olarak, olay yerini gösteren KGYS kayıtları istenilmiş olup; Talep edilen görüntülere, bahse konu Kocaeli Şehir Hastanesi acil önü otopark mevkiinde KGYS kameralarımız olmadığından dolayı rastlanılmamıştır. Bilgilerinize arz ederiz. 07/11/2023 saat: 13.00"