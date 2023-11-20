Gölcük Belediyesine ait yeraltı otoparkı ihale usulü ile kiraya verilecek

T.C. KOCAELİ GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI G e l i r M ü d ü r l ü ğ ü





Belediyemizce 05/12/2023 tarih Salı günü saat 15.00 de Gölcük Belediye Başkanlığı Encümen Salonunda Gölcük Belediyesine ait Merkez Mah. 1683 ada, 3 parselde bulunan yer altı otoparkının kiraya verilmesi, 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir.



1-İhale 05/12/2023 tarih Salı günü saat 15.00 de Belediye Encümen Salonunda yapılacaktır.



2-Geçici teminat bedeli : 54.000 TL.(EllidörtbinTürkLirası)



3-Aylık Muhammen kira bedeli : 30.000 TL+ KDV (%20) (OtuzbinTürkLirası)



4- Kira bedeli 5 yıllık peşin olarak ödenecektir.



5- Kira müddeti : 5(beş) yıl.



6- İhaleye katılabilmek için istenen belgeler, şartnamede gösterilmiştir.



7-Şartname Gölcük Belediyesi Gelir Müdürlüğünden 1000,00 TL. karşılığında temin edilebilir.



8-İhaleye katılabilmek için geçici teminatın yatırılması ve şartnamenin alınması zorunludur.



9-Tekliflerin 05/12/2023 tarih Salı günü saat 12:00 a kadar Belediye Gelir Müdürlüğüne verilmesi gerekmektedir.