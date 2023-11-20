Söğüt yaptığı paylaşımda, " Kocaelispor Başkanımız Engin Koyun ile birlikte değerli hocamız Ertuğrul Sağlam’ın doğum gününü kutladık. Kıymetli hocamıza yeni yaşında esenlikler diliyor, Kocaelispor’umuzun çalışmalarında başarılar diliyorum. " dedi.
- Spor
Şener Söğüt’ten Kocaelispor’a ziyaret
Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Yarımca Brunga Tesisileri’nde Kocaelispor’un antrenmanını ziyaret etti. Söğüt, ziyareti sırasında Kocaelispor Başkanı Engin Koyun ile birlikte Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam'ın doğum gününü kutladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.