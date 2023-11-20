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Şener Söğüt’ten Kocaelispor’a ziyaret

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Yarımca Brunga Tesisileri’nde Kocaelispor’un antrenmanını ziyaret etti. Söğüt, ziyareti sırasında Kocaelispor Başkanı Engin Koyun ile birlikte Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam'ın doğum gününü kutladı.

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Şener Söğüt’ten Kocaelispor’a ziyaret mask
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Söğüt yaptığı paylaşımda, " Kocaelispor Başkanımız Engin Koyun ile birlikte değerli hocamız Ertuğrul Sağlam’ın doğum gününü kutladık. Kıymetli hocamıza yeni yaşında esenlikler diliyor, Kocaelispor’umuzun çalışmalarında başarılar diliyorum. " dedi.
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