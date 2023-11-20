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MSB acı haberi duyurdu! Bir üsteğmen şehit oldu

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları çıkan çatışmada Üsteğmen Abdullah Köse şehit oldu. Çatışmada ilk belirlemelere göre 5 terörist de etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar devam ediyor.

Demirören Haber Ajansı
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MSB acı haberi duyurdu! Bir üsteğmen şehit oldu mask

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde terör örgütü mensupları ile sağlanan temas sonucunda, 1 askerin şehit olduğunu ve 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 20 Kasım 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temas sonucunda, kahraman silah arkadaşımız Piyade Üsteğmen Abdullah Köse şehit olmuştur. İlk belirlemelere göre 5 terörist temasta etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allahtan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi. 

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Muhabir  Demirören Haber Ajansı

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