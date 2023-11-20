Adnan Pala istifa etti

2019’da yapılan yerel seçimleri AKP, Derince’de kıl payı kazanmış, dönemin belediye başkan aday adaylarından Adnan Pala, Derince Belediyesine geçerek başkan yardımcısı olmuştu. Zeki Aygün yeni dönemde de başkan olmak istediğini beyan ederken, Adnan Pala’nın bu dönem de AKP'den belediye başkanı olmak için istifa edip etmeyeceği merak konusuydu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Adnan Pala, AKP'den Derince Belediye Başkan Aday Adaylığı için görevinden istifa etti. Çarşamba günü de kalabalık bir grupla AKP Derince İlçe Teşkilatına giderek aday adaylığı başvurusunu yapması bekleniyor.

ADNAN PALA KİMDİR?

1973 Kelkit \ Gümüşhane doğumlu.

1976 yılında ailesi ile birlikte Derince’ye yerleşti.

Halen Derince’de ikamet ediyor.

İlk, orta ve lise öğrenimini Derince’de tamamladı.

1992 yılında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Harita Kadastro Bölümünü tamamladı.

Daha sonra Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Lisans programından mezun oldu.

1992 – 1994 yılları arasında özel bir harita firmasında görev yaptı.

1995 – 2014 yılları arasında Kocaeli Derince Belediyesinde personel, şef, müdür ve son olarak başkan yardımcılığı görevini ifa etti.

2014 yılı itibari ile Kocaeli İzmit Belediyesinde teknik birimlerden sorumlu Başkan Yardımcısı görevine devam etti.

31 Mart 2019’da yapılan Mahalli İdareler Seçimleri sonrasında Derince Belediyesi Başkan Yardımcısı olarak atandı.

Mart 2022’de bu görevinden istifa etti.

Birkaç ay sonra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı oldu.

Evli ve 3 çocuk babası.