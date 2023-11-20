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Kartepe'de elektrik kesintileri BIKTIRDI!

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Gazetemize ulaşan vatandaş Kartepe İbrikdere Mahallesi'nde iki gündür yaşanan elektrik kesintilerden şikayetçi oldu. Tek gecede 6 kez elektrik kesintisi yaşandığını söyleyen vatandaş, "Evler buz gibi oldu, kombiler bozuldu. İnsanlar hem karanlıkta hem de soğuktan mağdur oluyor. SEDAŞ'ı arıyor saatlerce bekliyoruz. Bir tek temsilciyle konşmadan hat düşüyor. Tamamen karanlığa ve soğuğa mahkum edilmiş haldeyiz, lütfen buna çare bulunsun. İnsanlar mağdur" dedi.
# oldu, Kartepe

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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