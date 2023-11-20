Kartepe'de elektrik kesintileri BIKTIRDI!

Gazetemize ulaşan vatandaş Kartepe İbrikdere Mahallesi'nde iki gündür yaşanan elektrik kesintilerden şikayetçi oldu. Tek gecede 6 kez elektrik kesintisi yaşandığını söyleyen vatandaş, "Evler buz gibi oldu, kombiler bozuldu. İnsanlar hem karanlıkta hem de soğuktan mağdur oluyor. SEDAŞ'ı arıyor saatlerce bekliyoruz. Bir tek temsilciyle konşmadan hat düşüyor. Tamamen karanlığa ve soğuğa mahkum edilmiş haldeyiz, lütfen buna çare bulunsun. İnsanlar mağdur" dedi.