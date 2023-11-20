Erdoğan: Bir gece ansızın gelebiliriz

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplandı. Beştepe’de gerçekleştirilen toplantı sonrası kameralar karşına geçen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı;

* Türkiye Yüzyılı’nın inşası için verdiğimiz mücadeleyi kararlı bir şekilde sürdürüyoruz.

*Merhum Gaspıralı İsmail Bey’in ‘Dilde, fikirde işte birlik” idealine adım adım yaklaşıyoruz. Geçen sene KKTC’nin anayasal ismiyle teşkilata gözlemci üye olması tarihi adımdı.

*Kıbrıs Türkü kardeşlerimize uygulanan tecridin kırılması yanında Türk dünyasının Kıbrıs halkına desteğini ortaya koymuştuk. KKTC’deki kardeşlerimizin 15 Kasım Cumhuriyet Bayramını tekrar tebrik ediyorum.

ERMENİSTAN’A ÇAĞRI

*Kıbrıs Türklerini ambargolarla yolundan döndürmeye çalışanların Kafkasya’da yeni oyunlar peşinde olduğunu görüyoruz.

*Kimi Batılı güçler bölgemizde yeni bir dönemin başladığını hala idrak edemiyor. Gerçekleşmesi mümkün olmayan ham hayalleri körükleyerek Ermenileri istismar ettiler, kullandılar, güvensizliğe mahkum ettiler.

*Bu gerçeğin de Ermenistan’ın görüp kabullenmesi gerekiyor. Batılı ülkeler tarafından gönderilen hiçbir silah ve mühimmat kalıcı barış ortamının sağlayacağı huzurun yerini tutamaz.

*Ermenilerin barış fırsatını farklı hülyalara kapılarak boşa harcamamak en büyük temennimizdir.

*Buradan bir kez daha Ermenistan’a Azerbaycan’ın uzattığı dostluk elini tutması çağrısında bulunuyoruz.

TOGG AÇIKLAMASI

*TOGG şimdiye kadar 12 bine yakın teslimat yaptı. Üretim bandından inen ve teslim edilen araç sayısı günden güne artıyor. Bu yarışa nasıl isabetli bir zamanda dahil olduğumuz daha iyi anlaşılacaktır.

İSRAİL’E TEPKİ

*İsrail, suyunu, yakıtını, iletişimini keserek insanları öldürmüyor, umutlarını da kırıyor.

* Gazze’de 7 Ekimden beri bir vahşet, gaddarlık yaşanıyor. Gazze’de hizmet veren tüm hastaneler İsrail tarafından yıkıldı. Hastanelerde yaşanan vahşeti hepimiz gördük.

*Hamile kadınları katletmekle övünen bir cinnet hali içindeler. Çocukları, yaşlı erkek ve kadınları uçaklarla, tanklarla, toplarla bombalayarak, üzerlerine mermi yağdırarak öldürmenin adı savaş değil barbarlık, eşkıyalık, devlet terörüdür.

*Netenyahu, İsrail halkı üzerinde yitirdiği itibarı hastaneleri, ibadethaneleri, okulları bombalayarak yeniden canlandırmak peşindedir. Neredeyse tüm hastaneler ya yıkıldı, ya zarar gördü ya da kullanılamaz hale geldi.

*El Ehli Baptist ve Şifa hastanelerinde yaşanan vahşeti hepimiz takip ettik. Bu hastanelerle ilgili İsrail’in ortaya attığı iddiaların tamamen safsata olduğu anlaşıldı.

“BATI İSRAİL’İ AKLAMANIN PEŞİNDE”

*Türkiye olarak Gazze’de akan kanın durması için seferber olmuşken, batılı ülkelerin vicdansızlığını yüzümüz kızararak takip ediyoruz. Avrupası’ndan Amerika’sına kadar en ufak tepki gelmiyor.

*Çocuklara, yaşlılara atom bombası atma tehdidi dair, onu destekleyen herkes sadece tarih önünde değil insanlık nezdinde yargılanacaktır.

*Ateşkes sözcüğünü kullanmaktan bile çekinen ürkeklikle, korkaklıkla karşı karşıyayız. Holokost utancı Avrupalı liderleri esir almış durumda.

*Batılı entelektüeller, basın kuruluşları, insan hakları örgütleri de aynı şekilde İsrail’i aklamanın peşinde.

*İsrail yönetimi holokostu, soykırıma varan katliamları kalkan olarak kullanıyor. Almanya’ya gerçekleştirdiğimiz son seyahatte bir kez daha üzülerek şahit olduk.

TERÖRLE MÜCADELE

*Yıl başından bu yana 2 bin teröristi etkisiz hale getirdik. Terörle ve organize suç örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek.

*Gerektiğinde yeni operasyonlarla bu alçak ve sinsi planları da sahiplerin başına geçirmekte kararlıyız.

*Bir gece ansızın gelebiliriz ikazımız dün olduğu gibi bugün de geçerlidir.