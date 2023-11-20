VÜCUDUN GLUTEN OLARAK ALGILADIĞI 6 YİYECEK!

Bizim ( @nurcincaglar & @a.okancaglar ) otoimmün bir hastalığımız olmadığı halde gluteni yaşamızdan tamamen çıkardık. Ancak merada otlayan keçi, koyun sütüyle ve şirden mayasıyla yapılan peyniri ve Gİ en düşük Basmati pirincini arada sırada yiyoruz. @a.okancaglar hesabında paylaştığım yediklerimde arada sırada bu ince ayrıntıyı paylaşıyor “otoimmün hastalığımız olsaydı yemezdim” diyorum.

@nurcincaglar @amymyersmd ‘den sizler için çevirdi.

“Yaşamınızdan gluteni çıkardığınız, glutensiz beslenmeye çok dikkat ettiğiniz halde glutene maruz kalmış gibi semptomlarla karşılaşıyorsanız gluten içermeyen yiyecekler yiyorsunuz ancak vücudunuz bunlara glutene verdiği tepkiyi veriyor demektir. Buna çapraz tepkime deniliyor. (Çapraz bulaşmadan farklı)

Bağışıklık sistemimiz "kötü" maddelere karşı antikorlar geliştirir. Gluten hassasiyeti olanlarda glutene karşı da antikorlar gelişmiştir. Ancak bağışıklık sisteminin tanıma yeteneği mükemmel değildir. Gluten avına çıkmışken benzer yapıdaki başka proteinleri de gluten olarak algılar ve tepki verir, vücutta kronik inflamasyon başlatır.

Çapraz tepkime kavramı moleküler taklit kavramına benzer. Her ikisinde de bağışıklık sistemi masum maddeleri kötü olarak algılar ve saldırır. Moleküler taklitte kötü olarak algılanan vücudun kendi organ veya dokularıdır, bu şekilde otoimmün hastalıklar başlar.

Vücudun, benzer protein yapısından ötürü glutenle karıştırdığı 6 yiyecek vardır:

1- Süt ürünleri

2- Mısır

3- Darı

4- Yulaf

5- Pirinç

6- Maya

Glutensiz beslendiğiniz halde semptomlarınız devam ediyorsa bu yiyecekleri eliminasyon diyetiyle beslenmenizden çıkarmalısınız.”

Dr. Amy Myers @amymyersmd

Özet çeviri: Nurçin Çağlar @nurcincaglar

Sağlıklı Yaşıyoruz® @saglikliyasiyoruzcom

Kaynak: https://www.amymyersmd.com/2017/06/gluten-cross-reactivity/