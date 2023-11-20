20 Kas 2023 - 21:18 - Siyaset

CHP’de seçim takvimi belli oldu

CHP'nin yerel seçim takvimini belirledi. Büyükşehir belediye başkan adayları 50 bin lira, büyük ilçe adayları 30 bin lira, küçük ilçe adayları ise 20 bin lira başvuru ve partiye katkı ücreti verecek. Genel Başkan Özgür Özel de Milletvekillerini, 1-3 Aralık tarihlerinde Antalya Manavgat’ta kampa alacak.