İktidardan destek alamadığı için MHP’den istifa etmişti: AKP’den aday oldu

Olay, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Elazığ'da MHP'nin kazandığı üç ilçe belediyesinden biri olan Maden Belediyesi’nde yaşandı. Belediye Başkanı Orhan Yavuz, partisinden istifa etmişti. Yavuz, 2024 yerel seçimlerde AKP'den Maden belediye başkan adayı adayı oldu.

“İKTİDARDAN DESTEK ALAMADIK” DEMİŞTİ

İstifasına ilişkin daha önce SÖZCÜ'ye konuşan Yavuz, “2024 yılında yapılacak olan yerel seçimlerde MHP'den aday olmayacağımı ve partinin önünü açmam gerektiğini ve kendi ilkelerine göre bir aday belirlemeleri ve kendilerine zaman kazandırmak için istifa ettiğimi ifade ettim. Milliyetçi Hareket Partisi ittifak ortağı ve MHP genel başkanı da ‘biz devletin bekası için cumhurbaşkanına destek verdik hiçbir talebimiz olmayacak' demişti. Böyle olunca biz de belediye olarak iktidardan yeterince destek alamadığımızı gördük. Böyle devam ederse de faydalı olamayacağımıza inandık. Henüz başka bir partiyle görüşmüşlüğüm veya bir kararım yok. Süreç içerisinde bu konu üzerinde düşünmeye başlarım. İlerleyen süreçlerde şartlara bakacağım. Bağımsız da girebilirim partiye de geçebilirim” ifadelerini kullanmıştı.

“AK PARTİ BENİM AİLEM”

Yavuz, aday adaylığı başvurusu sonrasında yaptığı açıklamada, ”AK parti benim ailem, ben AK Parti kurucularından biri olduğum için yuvama geri dönerek, Maden’i daha ileriye taşımak, halkımıza daha iyi hizmet sunmak için bu kararı aldım. Partimizin ‘ Türkiye Yüzyılı’ vizyonuyla birlikte çalışarak, ilçemizi daha yaşanabilir kılmak için çaba sarf edeceğim” dedi.

Kaynak: sözcü