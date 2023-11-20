İYİ Parti'de iki ilçenin adayı belli oldu

Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde partinin Gebze’deki belediye başkan adayı olarak AKP'den İYİ Parti’ye geçen meclis üyesi Sadık Güvenç, Karamürsel’de kurucu ilçe başkanı Mehmet Baş’ı aday olarak belirlemişti. Son olarak en önemli adaylık Körfez için belirlendi. Bir süre önce MHP’den İYİ Parti’ye katılan, Kocaeli Erzurumlular Vakfı’nın kurucu başkanlığını üstlenen Azmi Cihat Hatipoğlu, İYİ Parti’nin Körfez Belediye Başkan adayı olarak belirlendi.

GRUP TOPLANTISINDA AÇIKLANACAK

Resmi adaylık açıklamasının ise çarşamba günü gerçekleşecek olan İYİ Parti’nin grup toplantısında yapılacağı ve bizzat genel başkan Meral Akşener tarafından ikinci kez rozetinin takılarak elinin kaldırılacağı ve Körfez adayı ilan edileceği belirtildi.

İLÇE DİLOVASI

Bu arada adayın belli olduğu bir diğer ilçe ise Dilovası oldu. Partinin ilçedeki kurucu başkanı olan ve uzun süredir bu görevi yürüttükten sonra geçtiğimiz günlerde istifa eden Emin Yılmaz’ın partinin Dilovası Belediye Başkan adayı olacağı öğrenildi.