Bakanlık duyurdu: 10 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde Piyade Üsteğmen Abdullah Köse’yi şehit eden PKK’lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda 5 teröristin daha etkisiz hale getirildiği açıklandı. Böylelikle bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 10’a yükseldi. Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
“Irakın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde kahraman silah arkadaşımız Piyade Üsteğmen Abdullah Köseyi şehit eden PKKlı teröristlere yönelik operasyonlarımız güçlü şekilde sürüyor. Şehidimizin kanını yerde bırakmayan Kahraman Mehmetçik, bölgede 5 teröristi daha etkisiz hâle getirdi. Böylece etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 10a yükseldi. Şehidimize bir kez daha Allahtan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.”
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.