Bakanlık duyurdu: 10 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde Piyade Üsteğmen Abdullah Köse’yi şehit eden PKK’lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda 5 teröristin daha etkisiz hale getirildiği açıklandı. Böylelikle bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 10’a yükseldi. Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Irakın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde kahraman silah arkadaşımız Piyade Üsteğmen Abdullah Köseyi şehit eden PKKlı teröristlere yönelik operasyonlarımız güçlü şekilde sürüyor. Şehidimizin kanını yerde bırakmayan Kahraman Mehmetçik, bölgede 5 teröristi daha etkisiz hâle getirdi. Böylece etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 10a yükseldi. Şehidimize bir kez daha Allahtan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.”