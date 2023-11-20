Yönetmen ve senarist Yücel Uçanoğlu hayatını kaybetti

Yönetmen ve senarist Salahattin Yücel Uçanoğlu’nun kızı Ayşegül Uçanoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda babasının yaşamını yitirdiğini duyurdu.Paylaşımda, Yücel Uçanoğlu’nun Beşiktaş Sinanpaşa Camisi’nde yarın öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği bilgisi paylaşıldı.Usta yönetmen sinemaya, 1960’ta “Yanık Ömer” filmiyle adım attı.Uçanoğlu, 1960-2005 yıllarında 160’ın üzerinde yapımda yönetmen, 136 yapımda senarist olarak yer aldı.Uçanoğlu'nun yapımları arasında “Gurbetçiler”, “Kara Öfke”, “İyi Aile Robotu”, “Sığıntı” ve “Kralların Öfkesi” de bulunuyor.Dört filmin yapımcılığını da üstlenen Uçanoğlu, 1966’da ünlü sinema oyuncusu Esen Püsküllü ile evlendi. Çiftin Ayşegül ve Ahmet ismini verdikleri iki çocukları oldu.