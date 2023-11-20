6 ilçede elektrik kesintisi!

SEDAŞ planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında yarın ( 21 Kasım Salı) İzmit, Körfez, Çayırova, Gölcük, Darıca, Kartepe, olmak üzere 6 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacak. Elektrik kesintisinin yaşanacağı bölgeler şu şekilde:
|53696
|KOCAELİ
|İZMİT
|ÇAYIRKÖY, YASSIBAG, YASSIBAĞ
|ÇAYIRKÖY MERKEZ MEVKII, ÇAYIRKÖY MERKEZ MEVKİİ, ÇAYIRKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, İZMİT KANDIRA YOLU SK, KARGAOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, KORUKENT, KORUKENT SK, MURATOGLU MEVKII, MURATOĞLU MEVKİİ, MURATOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, S.S. MERVE CAN YAPI KOOPERATİF
|21.11.2023
|09:00
|14:00
|53710
|KOCAELİ
|İZMİT
|AKMEŞE CUMHURİYET, ÇAVUŞOĞLU
|ÇAVUSOGLU MERKEZ MEVKII, ÇAVUŞOĞLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAVUŞOĞLU YOLU SK.
|21.11.2023
|09:00
|17:00
|53734
|KOCAELİ
|KÖRFEZ
|ALIHOCALAR, ALİHOCALAR, CUMA, DIKENLI, KARAGÖLLÜ
|ALIHOCALAR MERKEZ MEVKII, ALİHOCALAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BIÇAKÇILAR MEVKII, CUMAKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇALKÖY MEVKII, ÇALKÖY MEVKİİ, ÇALKÖY MEVKİİ KÜME EVLER, DEMİRCİLER MEVKİİ KÜME EVLER, DIKENLI MERKEZ MEVKII, İNEBEYLİ MEVKİİ KÜME EVLER, KARAKAŞLI MEVKİİ KÜME EVLER, KOZLUCA MEVKİİ KÜME EVLER, ORUÇLU MEVKII, ORUÇLU MEVKİİ KÜME EVLER, SÜVER MEVKII, ÜRKÜTLÜ MEVKII, ÜRKÜTLÜ MEVKİİ KÜME EVLER
|21.11.2023
|09:00
|17:00
|53747
|KOCAELİ
|İZMİT
|YAHYAKAPTAN, YENİŞEHİR
|AHMET ZİYA SK., AKIN SK., ARAÇ SK., AYYILDIZ SK., BADE SK., BASKIN SK., BAYRAK SK., BOSTANLI SK., ÇILEM SK., ÇİLEM SK., DENIZ SK., DOĞURAN SK., FURKAN SK., GÜL SK., İNCİRLİK SK., KÜÇÜKYOL SK., OVA SK., ÖZDEN SK., ÖZEL SK., ÖZGÜRLER SK., SEYMEN CD., SOYLU, SOYLU SK., ULUBATLI HASAN, ULUBATLI HASAN SK., YEŞİL SK.
|21.11.2023
|09:00
|12:00
|53755
|KOCAELİ
|İZMİT
|SERDAR, YENİDOĞAN
|ANADOLU CD., DERİNCE CD., GEZER SK., ISTANBUL KARAYOLU, İSTANBUL KARAYOLU CD., KAYIN SK., MÜRSELPAŞA CD.
|21.11.2023
|09:00
|13:00
|53767
|KOCAELİ
|ÇAYIROVA
|ATATÜRK
|329., 329. SK., 331., 331. SK., 331/1. SK., 335. SK., 340., 340. SK., 340/1., 340/1. SK., 340/2., 340/2. SK., 342. SK., 344. SK., 344/1. SK., CUMHURIYET CD., RAHMİ DİBEK CD.
|21.11.2023
|08:30
|15:00
|53770
|KOCAELİ
|KÖRFEZ
|ESENTEPE, İBNİSİNA
|ABDÜLHAMİT HAN CD., AKKUŞ SK., BAYIR SK., BİRDAL SK., HAZNEDAR SK., KUM SK., MERALI SK., ŞEHİT İBRAHİM SK.
|21.11.2023
|09:00
|15:00
|53788
|KOCAELİ
|GÖLCÜK
|ULASLI, ULAŞLI
|1036 SK., 1116. SK., 1122. SK., 1123., 1123. SK., 1124., 1127., 1129., 1146. SK., DÜZBAGLAR CD., HOCALIBAĞLAR CD., KARSIBASI
|21.11.2023
|09:00
|17:00
|53800
|KOCAELİ
|GÖLCÜK
|ULASLI, ULAŞLI
|1104., 1104. SK., 1105. SK., 1106., 1106. SK., 1118., 1137., 1137. SK., 1142., 1142. SK., 1144., 1144. SK., 1147. SK., 1148., 1148. SK., CİHAN CD., EGLENCEDERE, EĞLENCEDERE CD., TOPÇULAR, TOPÇULAR CD., ULAŞLI KAZIM KARABEKİR CD.
|21.11.2023
|09:00
|17:00
|53879
|KOCAELİ
|DARICA
|NENEHATUN
|ABIDE, ABİDE SK., ALKAN SK., ANBER SK., BARIŞ SK., BELGIN, BELGİN SK., DELİL SK., EKEN SK., ETKI SK., ETKİ SK., HACI BEKİR SK., KİLİM SK., SOKULLU CD., TERTİP SK.
|21.11.2023
|09:00
|14:00
|53904
|KOCAELİ
|KARTEPE
|DERBENT, SIRINSULHIYE, ŞİRİNSULHİYE
|BARUT SK., BEGONYA SK., DEĞİRMEN VADİSİ SK., DOĞUŞ CD., RUMELI, RUMELİ SK., SARMASIKLAR, SARMAŞIKLAR SK., SÖNMEZLER SK., ŞİRİNAĞA CD., TURCAN, TURCAN SK., UZUN YOL SK.
|21.11.2023
|09:00
|17:00
|53939
|KOCAELİ
|KÖRFEZ
|KARAYAKUPLU, KUTLUCA, MİMAR SİNAN, OSMANLI, SEVINDIKLI, SEVİNDİKLİ, ŞEMSETTİN
|DURANLI MEVKII, EŞREF BİTLİS CD., KARAYAKUPLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KIYIRLI MEVKII, KIYIRLI MEVKİİ, KIYIRLI MEVKİİ KÜME EVLER, KIZILYER MEVKII, KIZILYER MEVKİİ KÜME EVLER, KUTLUCA MERKEZ MEVKII, KUTLUCA MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, KUTLUCA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÖNEZLI MEVKII, ÖNEZLİ MEVKİİ KÜME EVLER, SEVINDIKLI MERKEZ MEVKII, SEVINDIKLI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, SEVİNDİKLİ MERKEZ MEVKİİ, SEVİNDİKLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ŞEMSETTİN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER
|21.11.2023
|09:00
|17:00
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.