6 ilçede elektrik kesintisi!

SEDAŞ planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında yarın ( 21 Kasım Salı) İzmit, Körfez, Çayırova, Gölcük, Darıca, Kartepe, olmak üzere 6 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacak. Elektrik kesintisinin yaşanacağı bölgeler şu şekilde:

53696 KOCAELİ İZMİT ÇAYIRKÖY, YASSIBAG, YASSIBAĞ ÇAYIRKÖY MERKEZ MEVKII, ÇAYIRKÖY MERKEZ MEVKİİ, ÇAYIRKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, İZMİT KANDIRA YOLU SK, KARGAOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, KORUKENT, KORUKENT SK, MURATOGLU MEVKII, MURATOĞLU MEVKİİ, MURATOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, S.S. MERVE CAN YAPI KOOPERATİF 21.11.2023 09:00 14:00 53710 KOCAELİ İZMİT AKMEŞE CUMHURİYET, ÇAVUŞOĞLU ÇAVUSOGLU MERKEZ MEVKII, ÇAVUŞOĞLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAVUŞOĞLU YOLU SK. 21.11.2023 09:00 17:00 53734 KOCAELİ KÖRFEZ ALIHOCALAR, ALİHOCALAR, CUMA, DIKENLI, KARAGÖLLÜ ALIHOCALAR MERKEZ MEVKII, ALİHOCALAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BIÇAKÇILAR MEVKII, CUMAKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇALKÖY MEVKII, ÇALKÖY MEVKİİ, ÇALKÖY MEVKİİ KÜME EVLER, DEMİRCİLER MEVKİİ KÜME EVLER, DIKENLI MERKEZ MEVKII, İNEBEYLİ MEVKİİ KÜME EVLER, KARAKAŞLI MEVKİİ KÜME EVLER, KOZLUCA MEVKİİ KÜME EVLER, ORUÇLU MEVKII, ORUÇLU MEVKİİ KÜME EVLER, SÜVER MEVKII, ÜRKÜTLÜ MEVKII, ÜRKÜTLÜ MEVKİİ KÜME EVLER 21.11.2023 09:00 17:00 53747 KOCAELİ İZMİT YAHYAKAPTAN, YENİŞEHİR AHMET ZİYA SK., AKIN SK., ARAÇ SK., AYYILDIZ SK., BADE SK., BASKIN SK., BAYRAK SK., BOSTANLI SK., ÇILEM SK., ÇİLEM SK., DENIZ SK., DOĞURAN SK., FURKAN SK., GÜL SK., İNCİRLİK SK., KÜÇÜKYOL SK., OVA SK., ÖZDEN SK., ÖZEL SK., ÖZGÜRLER SK., SEYMEN CD., SOYLU, SOYLU SK., ULUBATLI HASAN, ULUBATLI HASAN SK., YEŞİL SK. 21.11.2023 09:00 12:00 53755 KOCAELİ İZMİT SERDAR, YENİDOĞAN ANADOLU CD., DERİNCE CD., GEZER SK., ISTANBUL KARAYOLU, İSTANBUL KARAYOLU CD., KAYIN SK., MÜRSELPAŞA CD. 21.11.2023 09:00 13:00 53767 KOCAELİ ÇAYIROVA ATATÜRK 329., 329. SK., 331., 331. SK., 331/1. SK., 335. SK., 340., 340. SK., 340/1., 340/1. SK., 340/2., 340/2. SK., 342. SK., 344. SK., 344/1. SK., CUMHURIYET CD., RAHMİ DİBEK CD. 21.11.2023 08:30 15:00 53770 KOCAELİ KÖRFEZ ESENTEPE, İBNİSİNA ABDÜLHAMİT HAN CD., AKKUŞ SK., BAYIR SK., BİRDAL SK., HAZNEDAR SK., KUM SK., MERALI SK., ŞEHİT İBRAHİM SK. 21.11.2023 09:00 15:00 53788 KOCAELİ GÖLCÜK ULASLI, ULAŞLI 1036 SK., 1116. SK., 1122. SK., 1123., 1123. SK., 1124., 1127., 1129., 1146. SK., DÜZBAGLAR CD., HOCALIBAĞLAR CD., KARSIBASI 21.11.2023 09:00 17:00 53800 KOCAELİ GÖLCÜK ULASLI, ULAŞLI 1104., 1104. SK., 1105. SK., 1106., 1106. SK., 1118., 1137., 1137. SK., 1142., 1142. SK., 1144., 1144. SK., 1147. SK., 1148., 1148. SK., CİHAN CD., EGLENCEDERE, EĞLENCEDERE CD., TOPÇULAR, TOPÇULAR CD., ULAŞLI KAZIM KARABEKİR CD. 21.11.2023 09:00 17:00 53879 KOCAELİ DARICA NENEHATUN ABIDE, ABİDE SK., ALKAN SK., ANBER SK., BARIŞ SK., BELGIN, BELGİN SK., DELİL SK., EKEN SK., ETKI SK., ETKİ SK., HACI BEKİR SK., KİLİM SK., SOKULLU CD., TERTİP SK. 21.11.2023 09:00 14:00 53904 KOCAELİ KARTEPE DERBENT, SIRINSULHIYE, ŞİRİNSULHİYE BARUT SK., BEGONYA SK., DEĞİRMEN VADİSİ SK., DOĞUŞ CD., RUMELI, RUMELİ SK., SARMASIKLAR, SARMAŞIKLAR SK., SÖNMEZLER SK., ŞİRİNAĞA CD., TURCAN, TURCAN SK., UZUN YOL SK. 21.11.2023 09:00 17:00 53939 KOCAELİ KÖRFEZ KARAYAKUPLU, KUTLUCA, MİMAR SİNAN, OSMANLI, SEVINDIKLI, SEVİNDİKLİ, ŞEMSETTİN DURANLI MEVKII, EŞREF BİTLİS CD., KARAYAKUPLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KIYIRLI MEVKII, KIYIRLI MEVKİİ, KIYIRLI MEVKİİ KÜME EVLER, KIZILYER MEVKII, KIZILYER MEVKİİ KÜME EVLER, KUTLUCA MERKEZ MEVKII, KUTLUCA MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, KUTLUCA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÖNEZLI MEVKII, ÖNEZLİ MEVKİİ KÜME EVLER, SEVINDIKLI MERKEZ MEVKII, SEVINDIKLI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, SEVİNDİKLİ MERKEZ MEVKİİ, SEVİNDİKLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ŞEMSETTİN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER 21.11.2023 09:00 17:00