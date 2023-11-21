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Karayolları duyurdu: Bolu Dağı geçişinin İstanbul yönü ulaşıma kapatılacak

Karayolları Genel Müdürlüğü, Bolu Dağı Geçişi'nin Ankara - İstanbul istikametinin, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 21 Kasım Salı günü 08.00-22.00 saatleri arasında ulaşıma kapatılacağını duyurdu.
Karayolları duyurdu: Bolu Dağı geçişinin İstanbul yönü ulaşıma kapatılacak mask

Kar yağışının da etkili olduğu Bolu'da Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından alınan kararla tek yönlü kapatılacak.Karayolları'ndan yapılan açıklamada, Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçişinin Ankara-İstanbul istikametinin, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 21 Kasım Salı günü 08.00-22.00 saatleri arasında ulaşıma kapatılacağı duyuruldu.Ulaşım, Abant Kavşağı ile Kaynaşlı Kavşağı arasında D-100 karayolu üzerinden sağlanacak.Otoyolun İstanbul - Ankara istikameti ise bu süreçte hizmet verecek.

Kaynak: cumhuriyet
# kar, Ankara

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