Karayolları duyurdu: Bolu Dağı geçişinin İstanbul yönü ulaşıma kapatılacak

Kar yağışının da etkili olduğu Bolu'da Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından alınan kararla tek yönlü kapatılacak.Karayolları'ndan yapılan açıklamada, Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçişinin Ankara-İstanbul istikametinin, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 21 Kasım Salı günü 08.00-22.00 saatleri arasında ulaşıma kapatılacağı duyuruldu.Ulaşım, Abant Kavşağı ile Kaynaşlı Kavşağı arasında D-100 karayolu üzerinden sağlanacak.Otoyolun İstanbul - Ankara istikameti ise bu süreçte hizmet verecek.
Kaynak: cumhuriyet
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.