Karayolları duyurdu: Bolu Dağı geçişinin İstanbul yönü ulaşıma kapatılacak

Kar yağışının da etkili olduğu Bolu'da Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından alınan kararla tek yönlü kapatılacak.Karayolları'ndan yapılan açıklamada, Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçişinin Ankara-İstanbul istikametinin, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 21 Kasım Salı günü 08.00-22.00 saatleri arasında ulaşıma kapatılacağı duyuruldu.Ulaşım, Abant Kavşağı ile Kaynaşlı Kavşağı arasında D-100 karayolu üzerinden sağlanacak.Otoyolun İstanbul - Ankara istikameti ise bu süreçte hizmet verecek.

Kaynak: cumhuriyet