Karamürselli Merih Demiral İsviçreli eşiyle Umre'de ortaya çıktı! Aylardır gözükmüyordu

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ahli'de forma giyen milli futbolcu Karamürselli Merih Demiral, ekim ayında sağ dizinden menisküs ameliyatı oldu. Yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalacak Merih Demiral geçtiğimiz günlerde Umre'ye gitti.Oğlu Kais ve İsviçreli model eşi Heidi Lushtaku ile birlikte Mekke'yi ziyaret eden 25 yaşındaki Merih Demiral bu özel anları sosyal medya hesabından paylaştı.Eşi Heidi Lushtaku da Instagran'da paylaştığı fotoğraflara açıklama olarak 'Spiritual journey, Omra 2023 (Ruhsal Yolculuk, Umre 2023)' yazdı.Umre pozlarını paylaşan güzel modele beğeni yağarken Merih Demiral'a ise "Allah kabul etsin", "Ne güzel bir aile", "Eşin ne güzel" yorumları yapıldı.
İşte o fotoğraflar:
Kaynak: yeniçağ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.