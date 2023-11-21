Olay, 14 Kasım’da saat 06.00 sıralarında Osmangazi ilçesi İnkaya Mahallesi İçmeler Sokak’ta meydana geldi. Y.R.Ü.’ye ait villaya sırtında taşıdığı el arabası ile gelen kişi, kimsenin olmadığını anlayınca balkon kapısını kırıp, içeri girdi.2 saat evde kalıp, giysi dolabından çelik kasa çalan şüpheli, kaçtı. İhbarla çalışma başlatan Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 38 güvenlik kamerası görüntüsünü izleyip, Doburca Caddesi’nden taksiye binen şüphelinin kar maskeli B.A. olduğunu belirledi.7 gün süren çalışma sonrası yakalanan B.A.’nın evinde yapılan aramada, 5 milyon TL değerinde mücevher; üst aramasında da Y.R.Ü.’ye ait cipin yedek anahtarı ele geçirildi. Gözaltına alınan B.A.’nın işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
- Asayiş
El arabası ile geldiği villadan 5 milyonluk kasayla çıktı
Bursa'da sırtında taşıdığı el arabası ile geldiği villadan içinde 5 milyon TL değerinde mücevher olan çelik kasayı çalan B.A. (40), polis tarafından yakalandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.