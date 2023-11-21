Kocaeli’de karate coşkusu  

“Sporun Başkenti Kocaeli” vizyonu doğrultusunda sporun her branşına önem veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ülke çapında önemli bir spor faaliyetine daha ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Türkiye Karate Federasyonu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Kocaeli Üniversitesi iş birliğinde Umuttepe Kampüsü Gazanfer Bilge Spor Salonu’nda düzenlenen İllerarası Karate Ligi 1. Ayak müsabakaları nefes kesen karşılaşmalarla tamamlandı.

1441 SPORCU MÜCADELE ETTİ

Kıyasıya rekabetin yaşandığı organizasyonda 22 şehirden 88 kulübün 760’ı kadın, 681’i erkek olmak üzere toplam bin 441 sporcu yarıştı. Kocaeli’yi 367 sporcu temsil ederken genç karateciler dereceye girebilmek için mücadele etti. Minikler, yıldızlar, ümitler ve gençler kategorilerinde olmak üzere 4 yaş grubunda gerçekleştirilen şampiyonanın ilk etabında Türkiye Karate Federasyonu tarafından görevlendirilen 100 hakem görev aldı.

GENÇ SPORCULAR SALONDAN MUTLU AYRILDI

Karşılaşmalar sonucunda dereceye giren sporcular madalyalarını alırken başarı sağlayanlar salondan mutlu ayrıldı. Toplam 3 ayak üzerinden gerçekleşecek olan İllerarası Karate Ligi’nde en yüksek puanları elde edecek sporcular finale kalacak. Final maçları ile sona erecek dev organizasyonun 1. Ayak müsabakalarında dereceye giren sporcular ve kulüpleri şöyle oluştu;

14,15 YAŞ ÜMİT BAYANLAR KUMİTE + 61 KG

1 Kübranur Hanne Eraslan Körfez GBSK

2 Melike İşçi Başkent Çınar SK

3 Havvanur Ada Delimehmet Karate Akademi

3 Seyda Yıldız Darıca Eğitim ve Spor Kulübü

14,15 YAŞ ÜMİT BAYANLAR KUMİTE 47 KG

1 Emine Bayrak Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor

2 İrem Sarıtaş Başkent Çınar SK

3 Ebrar Betül Taghan Mert Karate Gençlik Spor Kulübü

3 Şeyma Ağa Cumayeri Belediye Spor Kulübü

14,15 YAŞ ÜMİT BAYANLAR KUMİTE 54 KG

1 Zeynep Kavrı İfa Spor Kulübü

2 Azra Çelik Akademik Karate Çekmeköy Spor Kulübü

3 Defne Taştan Avcılar Sefa Dosem Spor Kulübü

3 Meryem Tuncay İfa Spor Kulübü

14,15 YAŞ ÜMİT BAYANLAR KUMİTE 61 KG

1 Bahar Koray Biga Karate Spor Kulübü

2 Elif Şimal Ekizoğlu Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor

3 Kübra Demir 1308 Osmaneli Belediyespor

3 Azra Kır Küçükköy Karate Spor Kulübü

14,15 YAŞ ÜMİT ERKEKLER KUMİTE + 70 KG

1 Arda Kurdoğlu Çekmeköy Karate Gençlik Spor Kulübü

2 Mehmet Arda Çapkurt Akademik Karate Çekmeköy Spor Kulübü

3 Özgür Çağan Ergöz Hendek Karate Kulübü

3 İrfan Kılıçarslan Çekmeköy Karate Gençlik Spor Kulübü

14,15 YAŞ ÜMİT ERKEKLER KUMİTE 52 KG

1 Seyyah Aydoğdu Darıca Eğitim ve Spor Kulübü

2 Amin Yaş İnov Taner Erol Spor Kulübü

3 Yıldıray Uğurla Biga Karate Spor Kulübü

3 Ahmet Aziz Kır Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor

14,15 YAŞ ÜMİT ERKEKLER KUMİTE 57 KG

1 Valat Nazlıcan Çorlu Karate Spor Kulübü

2 Boran Nurçin Ümraniye Çelebi Spor Kulübü

3 Lokman Ertem Yiğido Karate Spor Kulübü

3 Boran Kural Darıca Eğitim ve Spor Kulübü

14,15 YAŞ ÜMİT ERKEKLER KUMİTE 63 KG

1 Yiğit Kunt Tavşanlı Belediyesi

2 Ali Özden Kıran Ada Karate Akademi

3 Furkan Nazif Çalış Cumayeri Belediye Spor Kulübü

3 Muhammed Hüseyin Taştan Akademik Karate Çekmeköy Spor Kulübü

14,15 YAŞ ÜMİT ERKEKLER KUMİTE 70 KG

1 Kerem Safa Güner Çorlu Karate Spor Kulübü

2 Kayra Demiray Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü

3 Eren Sönmez Taşköprü Karate Spor Kulübü

3 Melik Ay Esad Körfez GBSK

16,17 YAŞ GENÇ BAYANLAR KUMİTE + 66 KG

1 Zeynep Sudenaz Aktaş Başkent Çınar SK

2 Yağmur Fırdevs Erdem Akademik Karate Çekmeköy Spor Kulübü

3 Esma Nur Aslan Gençlik Spor – Eskişehir

3 Ebrar Eski Körfez GBSK

16,17 YAŞ GENÇ BAYANLAR KUMİTE 48 KG

1 Deniz Durgut Nilüfer Belediye Spor Kulübü

2 Ayça Köksal İstanbul Karateciler Spor Kulübü Derneği

3 Tuana Baştaş Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor

3 Hayrunnisa Ihan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor

16,17 YAŞ GENÇ BAYANLAR KUMİTE 53 KG

1 Hiranur Temizel Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor

2 Ayşenur Bekler Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor

3 Kezban Seferoğlu Dinçer Seferoğlu Spor Kulübü

3 Elif Şişmanoğlu Kürşat Usda Spor Kulübü

16,17 YAŞ GENÇ BAYANLAR KUMİTE 59 KG

1 Berra Demirtürk Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor

2 Elif Soyar Başkent Çınar SK

3 Melis Güngördü Mert Karate Gençlik Spor Kulübü

3 Berfin Gürsu Darıca Eğitim ve Spor Kulübü

16,17 YAŞ GENÇ BAYANLAR KUMİTE 66 KG

1 Hurigül Temizel Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor

2 Yıldız Hazal Esenyurt Yıldızlar Spor Kulübü

3 Sılanur Yazıcı Kartepe Gençlik ve Spor Kulübü

3 Defne Karasu Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor

16,17 YAŞ GENÇ ERKEKLER KUMİTE + 76 KG

1 Onur Kahraman Küçükköy Karate Spor Kulübü

2 Ufukcan Delihasan Çiftlikköy Belediye Spor

3 Ahmet Berke Ertan Darıca Eğitim ve Spor Kulübü

3 Mehmet Efe Kayacık Hendek Karate Kulübü

16,17 YAŞ GENÇ ERKEKLER KUMİTE 55 KG

1 Ömer Güney Taşköprü Karate Spor Kulübü

2 Seçkin Berat Yağmur Savaşan Do Spor Kulübü

3 Eren Yaray Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü

3 Sadık Gün Çatalca Belediye Spor Kulübü

16,17 YAŞ GENÇ ERKEKLER KUMİTE 61 KG

1 Ahmet Yiğit Halıcı Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor

2 Ayberk Turantaş Aydın Kuyucak Belediye Spor Kulübü

3 Yuşa Bican Kılavuz Spor

3 Bünyamin Yazıcı İstanbul Büyükşehir SK

16,17 YAŞ GENÇ ERKEKLER KUMİTE 68 KG

1 Muhammet Emin Akçay Darıca Eğitim ve Spor Kulübü

2 Burak Acar Yazıcı Spor Kulübü

3 Abdullah Mete Özkul Şamiloğlu Karate Merkezi

3 Hamza Yiğit Kambur Taşköprü Karate Spor Kulübü

16,17 YAŞ GENÇ ERKEKLER KUMİTE 76 KG

1 Caner Seferoğlu Dinçer Seferoğlu Spor Kulübü

2 Emirhan Somuncu Doğukan Karate

3 Bilgehan Duman Ümraniye Belediyesi Gençlik SK

3 Muhammet Akif Türetken Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü

2010 DOĞUMLU BAYANLAR + 54 KG

1 Gülen Irmak Öztürk Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor

2 Ceylin Altınok Erciyes Karate Spor Kulübü

3 Feyza Topal Kartepe Belediye Spor Kulübü

3 Meryem Rana Yıldırım İstanbul Büyükşehir SK

2010 DOĞUMLU BAYANLAR 39 KG

1 Elanur Özdemir Uşak Karate Özlem Spor Kulübü

2 Ceren Ozan Körfez GBSK

3 Betül Gök İfa Spor Kulübü

3 Çalık Azra Sena Çalık Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor

2010 DOĞUMLU BAYANLAR 44 KG

1 Alya Ekizoğlu Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor

2 Beyza Yağmur Gürbüz Ümraniye Belediyesi Gençlik SK

3 Gökenç Rumeysa 1308 Osmaneli Belediyespor

3 Büşranaz Bozkuş 1308 Osmaneli Belediyespor

2010 DOĞUMLU BAYANLAR 49 KG

1 Kübra Özden Çınarcık Belediye Spor Kulübü

2 Kübra Keleş Serdivan Karate Spor Kulübü

3 Neris Canbek Erciyes Karate Spor Kulübü

3 Naz Kayadere Nilüfer Belediye Spor Kulübü

2010 DOĞUMLU BAYANLAR 54 KG

1 Eylül Zengin İfa Spor Kulübü

2 Beyza Topal Kartepe Belediye Spor Kulübü

3 Yaren Bölük İstanbul Büyükşehir SK

3 Kardelen Barış Darıca Eğitim ve Spor Kulübü

2010 DOĞUMLU ERKEKLER + 55 KG

1 Ensar Korol Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor

2 İbrahim Samet Sefa Avcılar Sefa Dosem Spor Kulübü

3 Ali Efe Benli Hendek Karate Kulübü

3 Berk Yöndem Küçükköy Karate Spor Kulübü

2010 DOĞUMLU ERKEKLER 40 KG

1 Ali Topuz İstanbul Büyükşehir SK

2 Mehdi Hüseyin Akçay İfa Spor Kulübü

3 Ahmet Çalışkan Bursa Osmanlı Gençlik ve Spor Kulübü

3 Emre Bayar Darıca Eğitim ve Spor Kulübü

2010 DOĞUMLU ERKEKLER 45 KG

1 Ahmet Tuğra Güney Çayırova Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü

2 Leylek Yüksel Uşak Karate Özlem Spor Kulübü

3 Mustafa Emin Atlı Değirmendere Eltemur Karate Spor Kulübü

3 Fatih Emin Göksal Çayırova Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü

2010 DOĞUMLU ERKEKLER 50 KG

1 Eymen Sayan Tavşanlı Karate Okulu SK

2 Mehmet Faruk Ceyhan Çatalca Belediye Spor Kulübü

3 Enes Zafer Şimşek Çatalca Belediye Spor Kulübü

3 Taha Durmuş Denizli Fark Karate Spor Kulübü

2010 DOĞUMLU ERKEKLER 55 KG

1 Mert Özmen Yiğido Karate Spor Kulübü

2 Alper Güneş Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü SK

3 Enes Coşkun Ümraniye Çelebi Spor Kulübü

3 Muhammed Efe Yıldızhan Taner Erol Spor Kulübü

2011 DOĞUMLU BAYANLAR + 54 KG

1 Ecrin Gündoğdu Kartepe Gençlik ve Spor Kulübü

2 Yaş emin Yağmur Atay Gençlik Spor - Eskişehir

3 Yağmur Sınır Biga Karate Spor Kulübü

3 Serpil Özbey Cesur Kılıç Spor Kulübü

2011 DOĞUMLU BAYANLAR 39 KG

1 Leylanur Yıldırım Körfez GBSK

2 Ecrin Yıldız Körfez GBSK

3 Eyşan Şişmanoğlu Kürşat Usda Spor Kulübü

3 Yağmur Tutar Darıca Eğitim ve Spor Kulübü

2011 DOĞUMLU BAYANLAR 44 KG

1 Esmanur Hümeyra Eraslan Körfez GBSK

2 Azra Koyun Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor

3 Elife Naz Duman Silivri Karate

3 Neslişah Yıldırım Körfez GBSK

2011 DOĞUMLU BAYANLAR 49 KG

1 Yeşim Naz Temiz Barış Kılıç Karate Okulları

2 Sinem Miray Erdoğan Barış Kılıç Karate Okulları

3 Mervenur Pacal Çekmeköy Karate Gençlik Spor Kulübü

3 Rabia Kızıldağ Darıca Eğitim ve Spor Kulübü

2011 DOĞUMLU BAYANLAR 54 KG

1 Sare Kaya Akyazı Karate Spor Kulübü

2 Ayşenaz Başer Hendek Karate Kulübü

3 Berra Kıral 1308 Osmaneli Belediyespor

3 Dilnur Su Tomar Çekmeköy Karate Gençlik Spor Kulübü

5 Züleyha Öztürk Han Spor Kulübü

2011 DOĞUMLU ERKEKLER + 55 KG

1 Çınar Taşlıçukur Çekmeköy Karate Gençlik Spor Kulübü

2 Yusuf Efe Gençali Pamukova Karate Spor Kulübü

3 Atalay Oran Denizli Fark Karate Spor Kulübü

3 Alper Avcı Yiğido Karate Spor Kulübü

2011 DOĞUMLU ERKEKLER 40 KG

1 Bektaş Canbey Kartepe Gençlik ve Spor Kulübü

2 Atilla Akyol Değirmendere Eltemur Karate Spor Kulübü

3 Halis Tuğra Yüksel Akademik Karate Çekmeköy Spor Kulübü

3 Mert Ekrem İmamoğlu Hendek Karate Kulübü

2011 DOĞUMLU ERKEKLER 45 KG

1 Selim Şahin Tahsin Avcılar Sefa Dosem Spor Kulübü

2 Barış Aydemir Karamollaoğlu Spor Kulübü

3 Poyraz Bakır Bağcılar Belediyesi Spor Kulübü

3 Kaan Kurul Denizli Fark Karate Spor Kulübü

2011 DOĞUMLU ERKEKLER 50 KG

1 Ege Özer Kartepe Gençlik ve Spor Kulübü

2 Ahmet Talha Aykaş Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü SK

3 Emir Ali Çolak Silivri Karate

3 Ahmet Bertuğ Şahin Avcılar Sefa Dosem Spor Kulübü

2011 DOĞUMLU ERKEKLER 55 KG

1 Egemen Varlıca Hendek Karate Kulübü

2 Kayra Şuayb Demet Avcılar Sefa Dosem Spor Kulübü

3 Muhammed Ali Özcan Dinçer Seferoğlu Spor Kulübü

3 Bilal Yusuf Uçak Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor

2012 DOĞUMLU BAYANLAR + 50 KG

1 Azra Karadeniz İstanbul Karateciler Spor Kulübü Derneği

2 Yaren Elif Sarıkaya Kartepe Gençlik ve Spor Kulübü

3 Ebrar Ela Eryiğit Pamukova Karate Spor Kulübü

3 Yağmur Koray Biga Karate Spor Kulübü

2012 DOĞUMLU BAYANLAR 35 KG

1 Büşra Ortakaya Bağcılar Belediyesi Spor Kulübü

2 Rana İpar Serdivan Karate Spor Kulübü

3 Kübra Kılınç Körfez GBSK

3 Zehra Tokgöz Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor

2012 DOĞUMLU BAYANLAR 40 KG

1 Zeynep Duman Serdivan Karate Spor Kulübü

2 Yaren Yarımbaş Akyazı Karate Spor Kulübü

3 Arya Lena Gözoğlu Silivri Karate

3 Elvin Ceren Bali Silivri Karate

2012 DOĞUMLU BAYANLAR 45 KG

1 Aysen Saner Akyazı Karate Spor Kulübü

2 Ecrin Duru Aksu Darıca Eğitim ve Spor Kulübü

3 Şebnem Kılıç Değirmendere Eltemur Karate Spor Kulübü

3 Elif Cankur Akademik Karate Çekmeköy Spor Kulübü

2012 DOĞUMLU BAYANLAR 50 KG

1 Ayşenaz Aydoğdu Denizli Fark Karate Spor Kulübü

2 Esila Özyürek Silivri Karate

3 Şüheda Akdir Ada Karate Akademi

3 Nehir Özçelik Değirmendere Eltemur Karate Spor Kulübü

2012 DOĞUMLU ERKEKLER + 52 KG

1 Mertcan Sağkan Mert Karate Gençlik Spor Kulübü

2 Buğra Eraslan Şamiloğlu Karate Merkezi

3 Eray Arayıcı Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü

3 Ramazan Ertem Yiğido Karate Spor Kulübü

2012 DOĞUMLU ERKEKLER 37 KG

1 Kağan Berk Bektaş Körfez GBSK

2 Şerif Turkut Denizli Fark Karate Spor Kulübü

3 Rojhat Nazlıcan Çorlu Karate Spor Kulübü

3 Muhammed Miraç Öner Çiftlikköy Belediye Spor

2012 DOĞUMLU ERKEKLER 42 KG

1 Deniz Erin Turan Değirmendere Eltemur Karate Spor Kulübü

2 Semih Şahin Barış Kılıç Karate Okulları

3 Muhammet Emin Atabay Yazıcı Spor Kulübü

3 Emirhan Aslan Cesur Kılıç Spor Kulübü

2012 DOĞUMLU ERKEKLER 47 KG

1 Ahmet Emin Uzunoğlu Hendek Karate Kulübü

2 İrfan Alp Şişli Kürşat Usda Spor Kulübü

3 Osman Tuğra Kula Kürşat Usda Spor Kulübü

3 Arda Ozan Mercan Cumayeri Belediye Spor Kulübü

2012 DOĞUMLU ERKEKLER 52 KG

1 Ahmet Sait Aydın Uşak Karate Özlem Spor Kulübü

2 Ebubekir Uçar Güneş Karate Do Spor Kulübü

3 Doruk Aslan Yiğido Karate Spor Kulübü

3 Muhammed Emin Güven Körfez GBSK

2013 DOĞUMLU BAYANLAR + 44 KG

1 Nida Nur Yüksel Barış Kılıç Karate Okulları

2 Meryem Gümrükçüoğlu Kartepe Gençlik ve Spor Kulübü

3 Hafsa Yaren Köksal Cumayeri Belediye Spor Kulübü

3 Elif Yağmur Sümbül Serdivan Karate Spor Kulübü

2013 DOĞUMLU BAYANLAR 32 KG

1 Ecrin Yaren Afşin Bağcılar Belediyesi Spor Kulübü

2 Sümeyra Yıldız Gençlik Spor - Eskişehir

3 Ecesu Hatun Örek Sapanca Ayyıldız Gençlik ve Spor Kulübü

3 Hıranur Uray Kartepe Belediye Spor Kulübü

2013 DOĞUMLU BAYANLAR 36 KG

1 Ecrin Aksu Cumayeri Belediye Spor Kulübü

2 Kübra Beril Culfa Bilecik Gençlik Spor Kulübü

3 Öykü Taylan Barış Kılıç Karate Okulları

3 İrem Nida Sözen Emre Kalender Sport Academy

2013 DOĞUMLU BAYANLAR 40 KG

1 Eslem Akdoğan İfa Spor Kulübü

2 Helin Aycan Bağcılar Belediyesi Spor Kulübü

3 Sümeyye Tunç Yazıcı Spor Kulübü

3 Zehra Açıkel Bursa Osmanlı Gençlik ve Spor Kulübü

2013 DOĞUMLU BAYANLAR 44 KG

1 Sena Tosun Denizli Fark Karate Spor Kulübü

2 Ecrin Arslan Barış Kılıç Karate Okulları

3 Emine Akbaş Akademik Karate Çekmeköy Spor Kulübü

3 Cansu Erben Ümraniye Belediyesi Gençlik SK

2013 DOĞUMLU ERKEKLER + 50 KG

1 Ahmet Pek İstanbul Büyükşehir SK

2 Osman Mehmet Çetin Avcılar Sefa Dosem Spor Kulübü

3 Kenan Baydemir Çatalca Belediye Spor Kulübü

3 Muhammed Emin Akyiğit Serdivan Karate Spor Kulübü

2013 DOĞUMLU ERKEKLER 35 KG

1 Berat Bayar Çatalca Belediye Spor Kulübü

2 Kuzey Dinler İstanbul Büyükşehir SK

3 Yörümez Rüzgâr Gençlik Spor - Eskişehir

3 Demir Alperen Darıca Eğitim ve Spor Kulübü

2013 DOĞUMLU ERKEKLER 40 KG

1 Umut Sağlam Darıca Eğitim ve Spor Kulübü

2 Çınar Mengüverdi Dinçer Seferoğlu Spor Kulübü

3 Muhammed Ali Koçak Esenyurt Yıldızlar Spor Kulübü

3 Hilmi Toker Metehan Körfez GBSK

2013 DOĞUMLU ERKEKLER 45 KG

1 Hüseyin Talha Bölükbaşı Şahın Spor Kulübü

2 Berat Efe Genç Han Spor Kulübü

3 Miraç Eymen Kinog Bağcılar Belediyesi Spor Kulübü

3 Eymen Saraydar Uşak Karate Özlem Spor Kulübü

2013 DOĞUMLU ERKEKLER 50 KG

1 Karavil Osman Gençlik Spor - Eskişehir

2 Mustafa Efe Turhan Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü SK

3 Kerem Bayanser Yiğido Karate Spor Kulübü

3 Ramazan Efe Yıldırım Yiğido Karate Spor Kulübü

2014 DOĞUMLU BAYANLAR + 40 KG

1 Gökçe Deniz Dizdar Cesur Kılıç Spor Kulübü

2 Elisa Karabıyık Şamiloğlu Karate Merkezi

3 Mina Ertan Kürşat Usda Spor Kulübü

3 Emine Öztürk Gençlik Spor - Eskişehir

2014 DOĞUMLU BAYANLAR 30 KG

1 Ada Deniz Aker Cesur Kılıç Spor Kulübü

2 Sare Öztürk Beykoz Belediye GSK

3 Mina Göçlü Hendek Karate Kulübü

3 Rabia Yazıcı Han Spor Kulübü

2014 DOĞUMLU BAYANLAR 34 KG

1 Ecrin Melek Kuzlu Tuzla Erkanlar Spor Kulübü

2 Zeynep Nisa Yıldız Gençlik Spor - Eskişehir

3 Mira Uzun Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü SK

3 Cemre Emine Daşdemir Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü SK

2014 DOĞUMLU BAYANLAR 37 KG

1 İnci Akkılıç Dinçer Seferoğlu Spor Kulübü

2 Derya Kurdoğlu Akademik Karate Çekmeköy Spor Kulübü

3 Elif Yalçınkaya Beykoz Belediye GSK

3 Miray Cebecioğlu Adapazarı Belediye

2014 DOĞUMLU BAYANLAR 40 KG

1 Sıla Amine Güler Han Spor Kulübü

2 Sevdenur Damla Yıldız Darıca Eğitim ve Spor Kulübü

3 Yağmur Mahmutoğlu Gençlik Spor - Eskişehir

3 Melis Uran Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor

2014 DOĞUMLU ERKEKLER + 45 KG

1 İsmail Gökenç Pamukova Karate Spor Kulübü

2 Ahmet Kağan Savaş Ümraniye Çelebi Spor Kulübü

3 Eymen Pektaş Serdivan Karate Spor Kulübü

3 Malkoç Asaf Süheyl Tuzla Erkanlar Spor Kulübü

2014 DOĞUMLU ERKEKLER 30 KG

1 Oğuzhan Avcı Şamiloğlu Karate Merkezi

2 Şen Selim Efe Önel Karate Spor Kulübü

3 Mahir Eymen Samkaya Kürşat Usda Spor Kulübü

3 Emre Ayrancı Karamollaoğlu Spor Kulübü

2014 DOĞUMLU ERKEKLER 35 KG

1 Ali Bedir İstanbul Karateciler Spor Kulübü Derneği

2 Atilla Altındal Serdivan Karate Spor Kulübü

3 Yağız Eyceyurt Denizli Fark Karate Spor Kulübü

3 Miraç Yağız Karaca Çekmeköy Karate Gençlik Spor Kulübü

2014 DOĞUMLU ERKEKLER 40 KG

1 Burak Erdem Serin Çekmeköy Karate Gençlik Spor Kulübü

2 Yusuf Kenan Uygur İstanbul Büyükşehir SK

3 Efe Miraç Bağış Şahin Spor Kulübü

3 Kerim Anıl Akbulut Hendek Karate Kulübü

2014 DOĞUMLU ERKEKLER 45 KG

1 Harun Güneş Pamukova Karate Spor

2 Mustafa Özen Uşak Karate Özlem Spor Kulübü

3 Ömer Mete Ateş Ada Karate Akademi

3 Baran Karadaş Serdivan Karate Spor Kulübü