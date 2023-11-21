- Spor

Maç günü yaklaştıkça çalışmalar da hızlandı

Kocaelispor, cumartesi günü oynayacağı Giresunspor maçının hazırlıklarına devam ediyor. Temsilcimizde antrenman temposu bir hayli artarken, teknik direktör Ertuğrul Sağlam da gözünü takımdan ayırmıyor

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Maç günü yaklaştıkça çalışmalar da hızlandı mask

FUTBOLCULAR YÜZDE YÜZÜNÜ VERİYOR

Trendyol 1. Lig’de mücadele eden Kocaelispor, cumartesi günü deplasmanda Giresunspor ile mücadele edecek. Temsilcimiz bu karşılaşmanın hazırlıklarına düm yaptığı akşam antrenmanı ile devam etti. 24. kez bir Giresunspor işe mücadele edecek olan Kocaelispor’da moraller en üst seviyede. Yenilmezlik serisini sürdürmek isteyen temsilcimizde futbolcular yüzde yüzünü sahaya yansıtıyor. Teknik direktör Ertuğrul Sağlam da gözünü bir an olsun öğrencilerinden ayırmıyor.
# Kocaelispor, Giresunspor

- Spor

Muhabir  Haber Merkezi

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