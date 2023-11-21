Maç günü yaklaştıkça çalışmalar da hızlandı

FUTBOLCULAR YÜZDE YÜZÜNÜ VERİYOR
Trendyol 1. Lig’de mücadele eden Kocaelispor, cumartesi günü deplasmanda Giresunspor ile mücadele edecek. Temsilcimiz bu karşılaşmanın hazırlıklarına düm yaptığı akşam antrenmanı ile devam etti. 24. kez bir Giresunspor işe mücadele edecek olan Kocaelispor’da moraller en üst seviyede. Yenilmezlik serisini sürdürmek isteyen temsilcimizde futbolcular yüzde yüzünü sahaya yansıtıyor. Teknik direktör Ertuğrul Sağlam da gözünü bir an olsun öğrencilerinden ayırmıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.