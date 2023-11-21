Maç günü yaklaştıkça çalışmalar da hızlandı

FUTBOLCULAR YÜZDE YÜZÜNÜ VERİYOR

Trendyol 1. Lig’de mücadele eden Kocaelispor, cumartesi günü deplasmanda Giresunspor ile mücadele edecek. Temsilcimiz bu karşılaşmanın hazırlıklarına düm yaptığı akşam antrenmanı ile devam etti. 24. kez bir Giresunspor işe mücadele edecek olan Kocaelispor’da moraller en üst seviyede. Yenilmezlik serisini sürdürmek isteyen temsilcimizde futbolcular yüzde yüzünü sahaya yansıtıyor. Teknik direktör Ertuğrul Sağlam da gözünü bir an olsun öğrencilerinden ayırmıyor.