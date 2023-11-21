Büyükgöz, 4.5 yılını Dadaşlarla paylaştı

2 BİN ADET KIŞLIK MONT ÖĞRENCİLERE ULAŞTIRILDI
Son olarak bu eğitim öğretim dönemi için 6 Şubat depremlerinin merkez üssü olan Kahramanmaraş’a giderek buradaki 3 ilçede bulunan 17 okulda yaklaşık 2 bin öğrenciye kışlık mont hediye ettiklerini dile getirdi. Konuşması sırasında “Allah bir daha böyle bir olayı milletimize yaşatmasın” diyen Önal, ardından belediye başkanı Zinnur Büyükgöz’e sözü verdi.
SOSYAL TESİSLER HAZIRLANDI
Daha sonra konuşan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ise geride kalan 4.5 yıllık dönemde yapılan yerel hizmetlerle ilgili bilgi paylaşımında bulundu. Sosyal tesis anlamında Gebze’ye önemli hizmetler kazandırdıklarını dile getiren Büyükgöz, “Yeşilvadi Balık Restoran, Güzide Tesisleri Kalealtı, Güzide Tesisleri Cumhuriyet Meydanı ve Kent Meydanı ve Barış Sosyal Tesisleri bölgemiz için büyük kazanımlardır.
ALTYAPI PROJELERİ
Aynı zamanda sanayi ve lojistik merkezi olan Gebze’mizde 3 etapta kamyon ve tır parkları kurduk. İSU Genel Müdürlüğü iş birliğiyle 13 km yağmur su hattı, 63 km kanalizasyon hattı, 120 km temiz su hattı yenilendi. Toplam 46 bin 700 metrekare alana sahip olan Pelitli Trafik Eğitim Merkezi ve futbol stadının yapım işini tamamladık. Yine yapımı tamamlanan 5 adet kütüphanemizde 43 bin 96 üyemiz var. Burada bulunan 48 bin 248 kitaptan gençlerimiz istifade ediyor” dedi.
BAŞKAN’A KİTAP HEDİYE
Büyükgöz’ün ardından yeniden konuşan Erzurumlular Vakfı Başkanı Ahmet Önal da ziyareti dolayısıyla kendisine teşekkür etti. Bu arada Önal, belediye başkanı Zinnur Büyükgöz’e plaket ve eğitimci yazar Muzaffer Taşyürek’in kaleme aldığı “Umudun Yeşerdiği Topraklar” isimli kitabını hediye etti.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.