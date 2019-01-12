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12 Ocak 2019- Siyaset

Sibel Gönül: Seviyeli bir seçim süreci olacak

AKP’de dün gece belli olan belediye başkan adaylarından İzmit Belediye Başkan Adayı Azize Sibel Gönül, seviyeli bir seçim süreci geçireceklerini söyledi.

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Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İzmit Belediye Başkan adayı olarak tanıtılacak olan Azize Sibel Gönül, “Sayın Cumhurbaşkanımıza 31 Mart akşamı müjde vermek için teşkilatlarımızla, başkanlarımızla çalmadık kapı, sıkmadığımız el, gönüllerine girmedik vatandaş bırakmayacağız.  Allah’ın izniyle sevinen taraf biz olacağız" dedi.

AZİZE SİBEL GÖNÜL KİMDİR? 

12 Ağustos 1966′da İstanbul’da doğdu. 1967 yılından itibaren İzmit-Kocaeli de ikamet etti. Babasının adı Kaya, annesinin adı Ayten’dir. Öğrenim hayatını sırasıyla İzmit 50.Yıl İlkokulu, İzmit Ortaokulu ve İzmit Lisesi’nde okuyarak yüksek öğrenimini 1987 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde tamamladı. 1987 yılından 2007 yılına kadar Serbest mimar olarak çalıştı. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Kocaeli Mimarlar Odası Genel Sekreteri olarak görev yapan Azize Sibel Gönül evli ve iki erkek çocuk annesidir.

Ak Partinin kuruluşunda Kurucu İl Kadın Kolları Başkanlığı ve İl Yönetim Kurulu üyeliğiyle başlayan Azize Sibel Gönül, 2003 yılından 5 Mayıs 2007 tarihine kadar Ak Parti Kocaeli İl Yönetiminde İl Sekreteri olarak görev aldı. 2007 Genel Seçimlerinde Ak Partiden milletvekili adayı olarak 23’üncü dönem Kocaeli Milletvekili seçildi. TBMM’de Ak Parti Grup Yönetim Kurulu Üyeliği ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyon Sözcülüğü görevini üstlendi. Ak Parti Genel Merkez Kadın Kollarının 2. olağan kongresinde MYK ve MKYK üyesi seçildi. Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkan Yardımcısı (Siyasi ve Hukuk İşleri Başkanı) görevi verildi. 

12 Haziran 2011 seçimlerinde, Ak Partiden yeniden aday olarak 24’üncü dönem Kocaeli Milletvekili seçilen Azize Sibel Gönül, bu dönemde TBMM Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyon Başkanı olarak siyasi çalışmalarını sürdürmektedir.

 

12 Ocak 2019 - Siyaset 1289 Okunma

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Yorumlar

(5)
05

İzmit Seviyelisi - Sibel Abla Kocaeli Vanlılar Derneği toplantısında seviyeli bir başlangıç yapmış.Zaten içinde bulunduğu siyasi partinin lideri de "Her Seviyeye Uygun Seviyeli Söylem" kitabını yazmıştır, evet.

Yanıtla . 1Beğen 13 Ocak 17:26
04

Kenan - Senin için çok üzülüyorum. RTE'nin egolarini tatmin ediyorsun. Kusura bakma milletvekili iken seni mecliste hiç görmedim. Başkan olursa da Belediye de gorecegimizi sanmıyorum. O yüzden sana oy veremem.

Yanıtla . 6Beğen 12 Ocak 23:37
03

Gerçekler - 35 yıllık izmit siyasi hayatımda 2 isim ön plana çıktı..Birincisi CHP'li Fatma Hürriyet Kaplan, ikincisi CHP'li Sefa Sirmen.Gerisi laf..Sonuçta akp burda tüm belediyeleri alıyordu.Artık senaryo değişti.İzmite vekil olarak kaç defa geldiniz Sibel hanım.? Belediye başkanlığı size bir kaç gömlek büyük gelir.Bu irade ve güç sizde yok.O yüzden benim oyum CHP'li Fatma Hürriyet Kaplan'a..

Yanıtla . 7Beğen 12 Ocak 21:41
02

Erol Demirbek - başarılar dilerim , kaliteli insanlar

Yanıtla . 0Beğen 12 Ocak 13:45
01

Bozkurt - Hayatımda MILLIYETCI HAREKET PARTİSİNDEN başkasına oy vermedim.. Ama şimdi İYİ PARTİYE oy vereceğim MHP aday çıkaracağı yok.

Yanıtla . 14Beğen 12 Ocak 11:03
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