Kullarspor isyan etti: Sorumlu Murat Aydın’dır

"HAKEM REZALETİ”

İşte Kullarspor’un yaptığı o açıklama: **Elinizi Kullarspor’un üzerinden çekin.. Bugün Tekirdağ takımı Çorluspor ile oynadığımız maçın hakem triosu, Armağan Çıbık, yardımcıları, Bahadır Eti, Semih Tuna ve 4. Hakem Çağrı Yılmaz, Kırklareli bölgesi hakemidir… Adı geçen hakemler bugünkü maçta tüm Takdir haklarını rakipten yana kullanmış ve görüntülerle sabit olmak üzere, nizami golümüzü Ofsayt gerekçesiyle iptal etmiştir… Bu hakem arkadaşlara net golümüzü iptal etmek yetmemiş ve herkesin gördüğü bariz penaltı pozisyonunda adeta gözlerini kapatmış ve Penaltımızı vermeyerek takımımızı bu maçta adeta katletmiştir…

“SORUMLULAR, AYDIN VE DÜŞMEZ’DİR”

Bizim oyuncumuzun en ufak hareketine kırmızı kart vermekte çekinmeyen hakem, Armağan Çıbık ve yardımcıları, maç sonu küfürlerle el kol hareketleriyle teknik ekip ve futbolcularımızı kışkırtan rakibin 70 numarası Mustafa Salış’a ise ses çıkarmadan sahayı terk etmişlerdir. Sahibi olmayan BAL’da, bir takım ancak bu kadar katledilir. TASKK Başkanı Ali Düşmez, KASKF Başkanı Murat Aydın, bu hakemlerden bu atamalardan siz de sorumlusunuz. BAL kulüplerinin hakkını kim koruyacak? Kürsülerde, mikrofonlarda konuşurken mangalda kül bırakmayan TASKK Başkanı ALİ Düşmez, sen Kocaeli’ye bir kez bile gelmedin. Biz Kullarspor Camiası olarak Statü ve hakemler konusunda konuşulacak konular için senin makamına geleceğiz…

MÜCADELEMİZ SONUNA KADAR DEVAM EDECEK

Tekirdağ takımı Çorluspor’a komşu il olan Kırklareli bölgesi hakemlerinin bu maça atanması ile ilgili tüm şikayetler ve suç duyuruları TFF ve Merkez Hakem Kurulu’na yapılacak, kulübümüzün hakları sonuna kadar savunulacaktır… Kullarspor sizin alçakça kapalı kapılar ardında yürüttüğünüz lobi faaliyetlerinizin hakkından gelmesini bilir. Şampiyonluk mücadelemiz lig sonuna kadar devam edecek…