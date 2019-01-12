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12 Ocak 2019- Gündem

TÜPRAŞ üretime 90 gün ara verecek

TÜPRAŞ’ın İzmit Ranerisi Fuel Oil Dönüşüm Tesisi’nde periyodik bakım çalışmaları için üretime 90 gün boyunca ara verilecek.

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Türkiye Petrol Ranerileri AŞ, 2015 yılında devreye alınan İzmit Ranerisi Fuel Oil Dönüşüm Tesisi’nde, teknik olarak dört yılda bir yapılması ve tüm ünitelerde faaliyetin durmasını gerektiren periyodik bakım çalışması nedeniyle duruş planlandığını bildirdi.  Duruş esnasında, bazı iyileştirme projeleri kapsamında ekipman değişiklikleri de yapılacak. Tesiste toplam duruş süresi 90 gün olarak öngörülüyor. Şirket, duruş nedeniyle üretimde yaşanacak azalmanın ithalatla ikame edileceğini ve nihai satış hacmine doğrudan bir etki öngörülmediğini kaydetti. Ancak üretim azalışına bağlı olarak aylık yaklaşık 40 milyon ABD Doları tutarında FAVÖK kaybı bekleniyor.

12 Ocak 2019 - Gündem 2917 Okunma

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