35’lil delikanlı Candeias, formunu düzenli hayatına borçlu: “RONALDO’YA KARŞI OYNAMAK HAYALDİR”

“ KOCAELİSPOR’A GELMEK İÇİN CAN ATTIM”

Dani şu şekilde konuştu: “Bu ailenin bir parçası olduğum için gerçekten çok mutluyum. Buraya geliş sürecimde, başka takımlardan da teklif almıştım. Fakat, Kocaelispor’un bana bir teklifi olduğunu öğrendiğimde, buraya gelmek için can atmaya başlamıştım. Buraya gelmeyi kabul etmenin en doğru karar olacağını düşünmüştüm. Kocaelispor’da olduğum için çok mutluyum. Çok iyi şeyler hissediyorum.

KOCAELİ BANA RANGERS’TE HİSSETTİKLERİMİ HİSSETTİRİYOR

Rangers’ta geçirdiğim zamanlar benim için kariyerimdeki en iyi zamanlardı diyebilirim. Her maç 50 bin kişinin önünde oynamak büyük heyecan verici bir deneyimdi. Orada hissettiklerimi başka bir kulüpte hissetmemiştim. Ş an burada olduğum için söylemiyorum ama Kocaelispor bana Rangers’ta hissettiklerimi hissettiriyor. Umarım bizim stadımızında full halde olduğunu görürüz. Umarım o atmosferde maç yaparız. Şu anda 10 -12 bin kişi geldiğimde nasıl bir atmosfer olduğunu gördüm. Stadyum full olduğunda nasıl bir atmosfer olacağını hayal edemiyorum.

“RONALDO’YA KARŞI OYNAMAK BİR HAYALDİR, EN BÜYÜK MOTİVASYON KAYNAĞIM; ÇOCUKLARIM”

Her futbolcu iyi oyunculara karşı oynamak ister. Ben de Cristiano Ronaldo, Marcelo, James Rodrigues’e karşı oynamıştım. Büyük oyunculara karşı oynamak size çok büyük şeyler katar. Bu tabii ki her futbolcunun hayalidir. Ben kendi hayalimi gerçekleştirdim. Onlara karşı oynayıp, onlara karşı oynarken de çok şey öğrendim. Kendime çok fazla dikkat eden bir futbolcuyum. Zaten günümüz futbolunda, beslenmenize, antrenmanınıza ve dinlenmenize çok dikkat etmeniz gerekiyor. Ben futbol oynamaya başladığımdan beri hep sıkı çalışırım, sıkı idman yaparım. Her gün yüzde yüzümü veririm. Formumu buna borçlu olduğumu düşünüyorum. İyi işler çıkarmak istiyorum. Bunu yaptığımda da mutlu oluyorum. Kendime daha çok iyi bakıp, daha fazla yıllar futbol oynamak istiyorum. Özellikle çocuklarım bana müthiş bir motivasyon kaynağı oluyorlar. Devam edebildiğim kadar devam edeceğim.”