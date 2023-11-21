Göztepe’nin hocası Kokoviç’i koltuğundan ettik

YEŞİL - SİYAH ETKİSİ
Trendyol 1. Lig, 2023 - 2024 sezonunda iyi bir skala yakalayan Göztepe’ye, Kocaelispor dur dedi. Temsilcimiz, Göztepe’nin 5 maçlık galibiyet ve 7 maçlık yenilmezlik serisine noktayı koymuştu. Geçtiğimiz hafta Erzurum FK’ya da kaybeden Göztepe’de teknik direktör Radomir Kokovic ile yollar ayrıldı. Göztepe’den yapılan açıklamada, konu ile alakalı şu cümleler yazıldı: “ Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Radomir Koković ile yollarımız ayrılmıştır. Radomir Koković'e Göztepe’mize katkılarından ötürü teşekkür ediyor, devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz. Futbol A Takımımızın yeni teknik direktörü ve ekibi yarın taraftarlarımız ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.”
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.