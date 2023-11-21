Göztepe’nin hocası Kokoviç’i koltuğundan ettik

YEŞİL - SİYAH ETKİSİ

Trendyol 1. Lig, 2023 - 2024 sezonunda iyi bir skala yakalayan Göztepe’ye, Kocaelispor dur dedi. Temsilcimiz, Göztepe’nin 5 maçlık galibiyet ve 7 maçlık yenilmezlik serisine noktayı koymuştu. Geçtiğimiz hafta Erzurum FK’ya da kaybeden Göztepe’de teknik direktör Radomir Kokovic ile yollar ayrıldı. Göztepe’den yapılan açıklamada, konu ile alakalı şu cümleler yazıldı: “ Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Radomir Koković ile yollarımız ayrılmıştır. Radomir Koković'e Göztepe’mize katkılarından ötürü teşekkür ediyor, devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz. Futbol A Takımımızın yeni teknik direktörü ve ekibi yarın taraftarlarımız ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.”