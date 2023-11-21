AKP’li belediye başkanı partisinden istifa etti

AKP'li Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, dün akşam saatlerinde partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Aputkan yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

-Ak Parti adayı olarak 2019’da seçimlere girdik. Serik halkının teveccühü bizlerden yana oldu. 4.5 yıldır hem meclis üyelerimiz hem de çalışma arkadaşlarımızla birlikte ilçemize hizmet ettik. Kolay bir dönem geçirmedik.

-Dünya ve ülkemiz çok ciddi merhalelerden geçti. Pandemi ve depremi hep birlikte yaşadık. Komşumuz Manavgat yangınını hep birlikte yaşadık.

-Geriye baktığımızda ilçemize birçok hizmeti kazandırmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tabii ki eksikliklerimiz mutlaka vardır.

-Destekleri için meclis üyesi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Partimden istifa ediyorum. Kalan süremi de bağımsız olarak devam edeceğim. Kalan 4 aylık sürede de ne yapabiliriz diyerek hizmetlerimize devam edeceğiz.

“BUNDAN SONRA BAĞIMSIZLIĞI DA YAŞAMAK İSTİYORUM”

“Amacımız ilçemize bir hoş seda bırakmak” diyen Aputkan sözlerini şöyle sürdürdü:

-Vatandaşımızın kararı ve bakış açısı çok önemlidir. Sessiz çoğunluğa inanan birisiyim. Bu memlekette iyi insanlara, kamu malını koruyan, insanımıza hizmet eden, kamu mallarını başkalarının menfaatine sunmayan insanlara başkanlığı nasip etsin.

-Seçim döneminde de bunları temenni ettim. Bu işi benden iyi yapacak varsa mevlam ona nasip etsin.

-Herhangi bir kırgınlığım falan yoktur. Partilerimizin bir tercihi vardır. Tamamen normal karşılamak lazım. Bireylerin de tercihi vardır. Bu da benim tercihimdir. Bundan sonra bağımsızlığı da yaşamak istiyorum. Ondan sonra ne olur, mevlam ne eylerse güzel eyler.

PARTİSİYLE ARASI AÇILMIŞTI

Enver Aputkan ve eski Belediye Başkanı Ramazan Çalık arasında 2020 yılında sahildeki bir plan tadilatı için 500 bin liralık rüşvet iddiası gündeme gelmiş, Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan tarafından İçişleri Bakanlığı'ndan müfettiş talebinde bulunulmuştu.

Başkan Aputkan, AKP ve MHP milletvekilleriyle dönemin Antalya Valisi Münir Karaloğlu başkanlığında yapılan bir toplantıda, bakanlarla “500 bin liralık rüşvet” kavgası yaptığını açıklamıştı.

Dönemin Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u “önceki başkanın rüşvet aldığını bilmesine rağmen sessiz kalmakla” suçlayan Başkan Aputkan, yine dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan konuyla ilgili müfettiş göndermesini istemişti. Aputkan'ın bu açıklamalar sonrasında partisiyle arası açılmıştı.

Kaynak: SÖZCÜ