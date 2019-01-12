Taksiler yakın takipte! 12 bin 374 TL ceza kesildi

Vatandaşların rahat ve huzurlu bir şekilde yolculuk yapabilmelerini sağlamak amacıyla, 2018’de başlayan ‘Ticari taksi uygulaması’, 2019’da da devam ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Asayiş Daire Başkanlığı tarafından, 10 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen yeni yılın ilk uygulamasında, yüzlerce taksiye çeşitli kural ihlallerinden ceza yazıldı. Kocaeli’nde toplam 40 tim de bulunan 252 personel ile 11 Ocak 2019’da saat 07.00 ile 20:00 arasında yapılan uygulamalarda 209 ticari araç kontrol edildi.

12 bin 374 TL ceza kesildi

Kontrol edilen araçlardan 3’üne taksimetre bulundurmamaktan bin 464 TL, 2 araca taksimetre kullanmamaktan 976 TL, araçtan çöp attığı belirlenen 2 araca 470 TL, Emniyet kemeri takmayan 23 araç sürücüsüne 2 bin 484 TL, muayenesi bulunmayan 2 araca 976 TL, yanında ehliyeti bulunmayan 2 araç sürücüsüne 470 TL, araçta bulunması gereken araç ve gereçleri bulundurmayan 1 araca 108 TL, cam filmi bulunan 5 araca bin 175 TL ve çalışma ruhsatı bulunmayan 3 araca 3 bin 6 TL para cezası uygulandı. Toplamda 42 araç sürücüsüne 12 değişik maddeden 51 adet ceza makbuzu ile 12 bin 374 TL para cezası kesildi. Ticari taksilere yönelik uygulamaların bundan sonrada devam edeceği belirtildi. Nuri AKÇAHARMAN