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12 Ocak 2019- Gündem

HÜDA-PAR, seçimlere katılmayacak!

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Şahin, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere katılmama kararı aldıklarını açıkladı.

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HÜDA PAR (Hür Dava Partisi) Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Şahin, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere katılmama kararı aldıklarını açıkladı. Şahin, partisinin il binasında düzenlenen basın toplantısında, 31 Mart 2019 yerel seçimlere katılmama kararı aldıklarını belirterek, bu kararın boykot kararı olmadığını söyledi. Planlanan hedeflere ulaşılması noktasında maddi anlamda olumsuz etkilerinin olacağı kanaatinin hasıl olduğuna dikkati çeken Şahin, daha etkili bir siyasetle yollarına devam edeceklerini dile getirdi. Daha önceki seçimlere katıldıklarını anımsatan Şahin, 2012 yılında "Dürüst Siyaset Gerçek Adalet" şiarıyla siyaset sahnesine çıktıklarını, yasal teşkilatlanma şartını yerine getirip 30 Mart 2014 yerel seçimlerine belli il ve ilçelerde kısmı olarak, 7 Haziran 2015 genel seçimlerinde yine belli illerde destekledikleri bağımsız adaylarla seçimlere katıldıklarını anlattı.

"Maddi anlamda olumsuz etki"

Şahin, 24 Haziran genel seçimlerine Diyarbakır ve Batman'da bağımsız adayları destekleme şeklinde, geri kalan 79 ilde de parti amblemleriyle tüm Türkiye'de seçimlere katıldıklarını hatırlattı. 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere girmenin maddi anlamda olumsuz etki bırakacağı kanaati oluştuğunu aktaran Şahin, "Yaşadığımız seçim tecrübeleri ve teşkilatlarımızın mevcut durumu itibarıyla yeni bir seçime girmenin, teşkilatlarımızın tamamlanması, planlanan hedeflere ulaşılması noktasında maddi anlamda olumsuz etkilerinin olacağı kanaati hasıl olmuştur." ifadelerini kullandı.

Seçime katılmama kararı aldıklarını bildiren Şahin, şöyle konuştu:

"Genel İdare Kurulumuz, uzun bir süreden beri teşkilatlarla yaptığı istişareler neticesinde var olan çalışmalarımızın niteliğini artırmak, daha etkili bir siyasetle yolumuza devam etmek, bundan sonraki seçimlere daha güçlü girebilmek amacıyla teşkilat, kadro ve eğitim alanlarına yoğunlaşmak için 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerine katılmama kararı almıştır." Kararın boykot olmadığını, ileriye yönelik hedeflere ulaşmak için böyle bir karar alındığını vurgulayan Şahin, kararlarının ve 31 Mart 2019 yerel seçimlerinin hayırlı olmasını diledi.

12 Ocak 2019 - Gündem 406 Okunma

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Yorumlar

(1)
01

Erol Demirbek - bu karar, AKP ye yarar bilmem anlaşılıyor mu :)

Yanıtla . 1Beğen 12 Ocak 13:47

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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