Gökhan Ercan: “İlçe yöneticileri de aday olabilecek”

CHP Merkez Yönetim Kurulu’nda alınan kararlar doğrultusunda hazırlanan ve örgütlere gönderilen genelge gereği 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerine yönelik (CHP) Cumhuriyet Halk Partisinden Belediye Başkanlığı ve Meclis Üyeliği için Aday Adaylığı başvuruları 21 Kasım ve 28 Kasım tarihleri arasında ilçe başkanlıklarına yapılacak. Gökhan Ercan Başvurular hakkında İzmit İlçe Başkanlığında bugün saat 11:00’da basın açıklaması gerçekleştirdi.

“HAFTAYA SALI GÜNÜ SON GÜN”

CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan, “Cumhuriyet Halk Partisi olarak 28 Mayıs’tan sonra hızlı bir şekilde mahalli idareler seçimine yönelik bir çalışma içerisine girdik. Adaylıkların başvuruları hakkında partimize sürecin nasıl işleyeceği ile ilgili bir genelge gönderildi. Partimizin dışında aday olmak isteyen kamu görevlileri ile paylaşmak istedik. Belediye başkan aday adayları ile ilgili süreç başlıyor. Haftaya Salı günü akşam 17.00’da son gün olarak belirlenmiş durumda. Yine aynı şekilde aday olmak isteyen parti yöneticilerimizle ilgili daha önce genel merkezimizin kongremiz üzerine bize göndermiş olduğu genelge vardı. Burada yerel seçim sürecinde ilçe yöneticilerinin aday olamayacaklarını söylemişti. Yeni genelgemizde yönetim kurulu üyelerinin istifa edebilecekleri ve bunu da kendi bulunduğu seçim çevresinde nasıl destek sağlayacağını bildirmesini isteyecek. Bu genelge doğrultusunda gerekçelerinin açıklanmasıyla istifa edebileceklerini açıklamış oldular.

“DAHA GÜÇLÜ BİR SÜRECE GİRECEĞİZ”

Kamu görevlilerinin yasal süre içerisinde istifa etmeleri gerektiği belirtildi. Yine aday adaylıklarını başvurabilecekler. Genel merkezimizin bize göndermiş olduğu genelgede kadınlar ve gençler ücret tarifesinde yarı ücret alınacağı engelli, şehit yakınlarımıza ise ücret alınmayacak. Aday olmak isteyen tüm arkadaşlara ilçe yönetim kurulu adına şimdiden hayırlı olunmasını diliyorum. İzmit’te halkımızın çektiği nefeste sosyal demokrat belediyeciliği görüyoruz. Daha güçlü bir sürece gireceğimizi görüyoruz.

“NET BİR DURUM YOK”

Ön seçim ihtimali ile ilgili, “Net bir durum yok ama süresi içerisinde yetişebilir. Başvuru süreci bittikten sonra genel merkez bununla ilgili bir karar verecektir” şeklinde konuştu. Mevcut belediye başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile ilgili ise adaylıkla ilgili henüz bir görüşme yapmadıklarını ifade etti.

“İTTİFAKLAR TABİKİ OLABİLİR”

İttifak ile ilgili konuşan Ercan, “50+1 geldiği günden beri ittifaklar mecburiyet taşıyor. Ama yerel seçimde biraz farklı yürüyor. Yerel adaylar herkese dokunan ve siyaset gütmeksizin bir çalışma yapıyor. Bundan sonraki süreçte ittifaklar tabiki olabilir” dedi.