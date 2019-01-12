Şener Söğüt’e tebrik yağdı

Körfez Belediye Başkan Adayı Şener Söğüt, adaylıkla ilgili gelen sinyallerden sonra tebrikleri kabul etmeye başladı. Geçe geç saatte adaylığı açıklanan Şener Söğüt, adaylığının ilan edildiğini bir süre saklamayı başardı. Ancak kısa sürede tüm adaylar belli oldu ve Körfez’deki değişim sabaha karşı tamamen gün ışığına çıktı. AK Parti Körfez İlçe Başkanı iken istifa ederek belediye başkan aday adayı olan Şener Söğüt, geçe geç saatlerde aldığı haberin ardından resmen belediye başkan adayı ilan edildi.
ERYARSOY'DAN HABER BEKLEDİLER
İl başkanı Abdullah Eryarsoy’dan gelecek haberi bekleyen Şener Söğüt’ün etrafı, kendisini destekleyen partililer tarafından dolduruldu. AK Parti Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna, SKM Başkanı Fehmi Öztürk, Söğüt’ün ağabeyi Köksal Söğüt, Meclis Üyesi Aday Adayları Yusuf Eryarsoy, Selami Tanış, Ayşe Hacet Aşar ve kalabalık partili topluluğu, Şener Sögüt’ün bu bekleyişinde eşlik etti.
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Yorumlar
(1 )
Erol Demirbek - tebrikler hayırlı olsun.
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